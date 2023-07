Soy el aliado de México contra narco, dice republicano

Agencia Reforma

El Paso, EU.- El congresista republicano Dan Crenshaw afirmó que es el aliado más grande de México en la lucha contra el narcotráfico y que sus diferencias con el Presidente Andrés Manuel López Obrador no deberían ser un problema para que Estados Unidos y el País combatan a los cárteles de la droga.

El congresista republicano por Texas señaló en una entrevista publicada este sábado con el periódico El País que su propuesta de ley, que busca enviar tropas estadounidenses a México para combatir a los cárteles, no significa que enviarán tanques o intervendrán en el País.

"Cuando yo propuse que se autorizara el uso de la fuerza militar contra los carteles, no pensé que fuera algo muy controversial. No debería. Estamos hablando de un requisito legal para que podamos ayudar a la Sedena", afirmó Crenshaw, un político en ascenso por el partido republicano, a El País.

"Nadie está diciendo que vamos a invadir México y mandar tanques", agregó, "Soy el aliado más grande de México".

Crenshaw subrayó que si no se está resolviendo el problema del narcotráfico es en parte culpa del Presidente mexicano.

"México tiene los cárteles más peligrosos del mundo. Son ejércitos grandes. Tienen más dinero que el ISIS y Al Qaeda. Los mexicanos son nuestros vecinos y no tenemos nada de cooperación con ellos. ¿Por qué? Porque AMLO no quiere. No lo entiendo", lamentó.

El político estadounidense dijo que no entiende que la campaña del Mandatario mexicano en su contra, por la que Crenshaw presentó una resolución que condena al Presidente por amenazar con interferir en las elecciones estadounidenses.

"Me sorprendió mucho que me atacara con tanta ferocidad (...) No lo entiendo. Habla de hacer campaña contra mí en la próxima elección, lo que, por cierto, es ilegal y me hace reír un poquito. No es como uno debe hablar con un aliado", dijo.

"No estoy de acuerdo con que me ataque, creo que es algo estúpido y que no tiene ningún sentido. Por eso le respondí eso: "Si no apoyas esto, es porque apoyas a los carteles".

Crenshaw concluyó que está dispuesto a olvidar las diferencias con AMLO e incluso dijo a El País que piensa en un futuro reunirse con el Mandatario mexicano, pero mantener su postura de mano firme.

"No me importan los asuntos personales entre nosotros. Lo que me importa es la vida de los mexicanos y los estadounidenses. Si AMLO quiere que seamos amigos mañana, por mí mejor. No guardo ningún rencor, no soy así y él no debería tampoco".