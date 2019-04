Subasta del rarísimo fósil de un bebé de 'T. rex' por 3 mdd indigna a los científicos

Ciudad de México.- El fósil de un bebé de 'Tyrannosaurus rex' que habría muerto con cuatro años, posiblemente el único que existe en el mundo, se encuentra en venta en el portal de subastas eBay por 2,95 millones de dólares.

Se trata del esqueleto de un dinosaurio que medía 4,5 metros de longitud y habría fallecido hace unos 68 millones de años. El depredador tenía un cráneo de 50 centímetros del que solo se conservan 12 dientes en la mandíbula inferior.

Este objeto de subasta pertenece a Alan Detrich, un cazador de fósiles profesional que en 2013 encontró ese esqueleto de dinosaurio en Montana (Estados Unidos), informa el diario británico The Guardian.

Ese propietario explica que restos animales como estos son muy raros porque los ejemplares que no crecían rápidamente no podían atrapar la presa y no sobrevivían.





En 2017, Detrich prestó ese fósil al Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas, que aún lo exhibía cuando este hombre decidió subastarlo.

Sin embargo, el director de ese museo, Leonard Krishtalka, ha comunicado que devolvió ese objeto al enterarse de las intenciones comerciales de su propietario y su centro educativo solicitó que retirara toda referencia al antiguo lugar de exhibición.

La Sociedad de Paleontología Vertebral (SVP, por sus siglas en inglés) expresó su indignación por los hechos y criticó tanto al vendedor como al exhibidor por aprovecharse de la importancia científica del fósil y contribuir a su aumento de precio, respectivamente.

En el momento de la redacción de este texto había alrededor de 4.600 personas interesadas en la puja de ese hallazgo.