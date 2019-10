Subastan, otra vez, piezas prehispánicas en París

Ciudad de México.- Pese a las quejas y esfuerzos por parte de México, volvió a ocurrir.

La casa de subastas Sotheby's en París recaudó más de un millón 400 mil 800 euros (29 millones 839 mil 798 pesos) tras la venta de la colección "Le Soleil de Nuit Pre-Columbian Treasures from an Important French Collection", conformada por 74 piezas, de las cuales 57 pertenecían a las culturas olmeca, maya, zapoteca, mexica y teotihuacana.

Un perforador de jade de la cultura olmeca de apenas 10.5 centímetros, perteneciente al periodo preclásico, fue vendido en 187 mil 500 euros, logrando la mayor cifra de los lotes durante la subasta.

Asimismo, tres máscaras de la cultura teotihuacana, pertenecientes al periodo clásico, fueron vendidas por encima de los 110 mil euros cada una.

El INAH presentó el pasado 8 de octubre ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia para lograr la suspensión de la subasta.

Además, exigió iniciar gestiones por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque ésta no tuvo éxito.

Aunque el INAH no tiene registro de que las piezas hayan sido sustraídas de un museo o colección, sí podrían proceder, presumiblemente, de excavaciones clandestinas, actividad que ha sido un obstáculo para la repatriación de las figuras.