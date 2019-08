Suben a siete los mexicanos heridos en tiroteo en El Paso

Ciudad de México— El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó hoy que suman siete mexicanos heridos por el ataque registrado ayer en un centro comercial en El Paso, Texas.

Indicó que, a las 9:00 horas, autoridades estadounidenses le brindarán un informe oficial.

"Tenemos confirmados 7 heridos mexicanos . A las 9 am nos informarán oficialmente (FBI) respecto a los fallecidos en la tragedia de El Paso. Hay mexicanos entre ellos. Día de luto para México y los Estados Unidos", escribió en su cuenta de Twitter.

En tanto, Ebrard afirmó que por el nuevo tiroteo registrado esta madrugada en un barrio de Dayton, en Ohio, no tiene reportes de connacionales afectados hasta el momento.

"Lamento informar que durante la madrugada ocurrió un segundo tiroteo en Dayton, Ohio. El cónsul en Indianápolis, Ministro Luis Enrique Franco, informa que a esta hora no tiene reportados mexicanos entre los afectados. Nuestras condolencias a familiares y amigos de las víctimas", señaló.

Ayer, 20 personas murieron, entre ellas tres mexicanas, y 26 más resultaron heridas en un ataque que perpetró un joven de 21 años en un centro comercial de Texas.