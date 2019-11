Sujeto acosa a padre e hijo judíos en el metro de Londres

Enlace Judío México e Israel – Con citas del libro cristiano del Apocalipsis y culpando a los judíos del esclavismo y el 11-S, un sujeto hostigó a un padre judío y su hijo en el transporte público de la capital de Reino Unido. Las autoridades ya investigan el hecho.

A través de un mensaje de Twitter, el cineasta británico Chris Atkins compartió este viernes un video de 1:49 segundos en el que captó el acoso de un sujeto de mediana edad contra un padre judío y su pequeño hijo en el metro de Londres.

“Cerca de mediodía fui testigo de un terrible abuso antisemita contra una familia judía en la Línea Norte. Enhorabuena por otros pasajeros que se alzaron en su defensa. Si lo reconocen, por favor repórtenlo con la @metpoliceuk”, escribió Atkins en su mensaje.

De acuerdo al tabloide local The Sun, el hecho ocurrió entre las estaciones de Euston y Mornington Crescent de dicha línea del metro de la capital londinense, al noroeste de la ciudad.

Con una biblia cristiana en la mano, el sujeto comenzó a leer entero frente a ambos el versículo 9 del capítulo 3 del libro cristiano de Apocalipsis, el cual dice: “He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado”.

Mientras el sujeto leía el texto, el padre solo abrazó a su hijo y le dijo “solo ignóralo”.

Cuando terminó de leer el versículo, un hombre increpó al sujeto, ante lo que este reaccionó furioso y le pidió que se fuera de ahí, asegurando que no era “un pastor cristiano” y que le rompería la nariz.

En seguida, una mujer musulmana con hiyab le pidió que se calmara por la presencia de niños, lo que volvió a desatar una reacción de ira del sujeto. “Estas personas”, dijo, señalando al padre e hijo judíos, “son impostores, están tratando de reclamar mi herencia y luego tratan de decirme de que es agradable y luego comienzan el comercio de esclavos”.

La mujer persistió en pedirle la calma, pero el sujeto también se le abalanzó verbalmente. “¿Acaso te importa tu gente? ¿Por qué no usas pantalones? Deberías estar usando pantalones. Ni siquiera sigues tu propia mierda”, profirió.

Ante otra expesión de la mujer, el sujeto le respondió: “no es mi opinión: es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Es la palabra de Dios”. El video continúa por varios segundos más, en los que las palabras del sujeto se vuelven inaudibles hasta terminar.

Atkins comentó a Yahoo News UK que apenas terminó de grabar el momento, cambió el lugar con el pequeño que se ve en el video, para alejarlo del sujeto, que continuó con expresiones antisemitas, entre ellas, una en la que acusó a los judíos del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de Nueva York. Un total de 4 personas confrontaron al sujeto, según Atkins.

“La vociferación continuó durante unos diez minutos hasta que la familia se fue. Varias personas desafiaron al hombre que estaba gritando, que amenazó con violencia contra ellos”, afirmó el cineasta.

“Básicamente culpaba a los judíos por esclavizar a sus antepasados negros y les decía a los niños que crecerían para ser esclavos. También culpó a los judíos por el 11 de septiembre”, agregó Atkins, que aseguró que cuando el sujeto descendió, lo hizo alegando que el rey Jacobo era negro.

En comentarios a la cadena Sky News, Atkins calificó como “increíblemente valiente” a la mujer musulmana, quien ha recibido elogios en las redes sociales por su acción.

Según Yahoo News UK, la Policía de Transporte Británica comenzó a investigar el incidente luego de contactarse con Atkins. A través de un mensaje de Twitter en la cuenta de su rama de Londres, la autoridad británica vial pidió a los usuarios su ayuda para reconocer al sujeto por sus “insultos y acoso antisemitas”.