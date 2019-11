Suman 106 muertos por protestas en Irán

Dubai, Emiratos Arabes Unidos.- Al menos 106 personas han muerto durante las protestas contra el aumento de los precios de los combustibles en Irán, las cuales han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad, alertó Amnistía Internacional (AI).

Amnistía hizo la acusación en un informe publicado el martes.

El Gobierno de Irán, que no ha puesto a disposición datos oficiales sobre los disturbios que comenzaron el domingo, y no respondió de inmediato preguntas sobre el informe.

AI agregó que cree que el número real de muertos puede ser mucho mayor, pues algunos informes sugieren que hay hasta 200 personas que han sido asesinadas.

Las ciudades de Tabriz, Mashhad, Teherán, Shiraz, Gorgan, Khorramabad, Qom, Ilam y Karaj se encuentran entre las principales localidades donde los manifestantes han salido a las calles para protestar por el alza del precio del combustible desde el domingo pasado.

Sin embargo, en varias ciudades como Tabriz, han surgido enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, respaldó el domingo la decisión del Gobierno, culpando de las protestas nacionales que siguieron a la decisión de los opositores y enemigos extranjeros de la República Islámica.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) advirtió de una acción "decisiva" si no cesan los disturbios, dijeron los medios estatales.

Tras el inicio de las protestas, Irán cerró el acceso a Internet y desplegó fuerzas policiales y antidisturbios para sofocarlas.

Un periódico de línea dura en Irán sugiere que los que lideraron protestas serán ejecutados ahorcados mientras continúan los disturbios.

"Algunos informes dicen que el poder judicial considera la ejecución, ahorcando a los líderes antidisturbios como un castigo definitivo", señaló el diario.

No dio más detalles.

Las protestas parecían continuar el martes en algunas áreas del país, aunque las calles de Teherán, la capital del país, parecían en gran parte tranquilas.

Sigue siendo difícil saber la escala de las manifestaciones, por el cerco al Internet, que evita que los manifestantes compartan información y sus videos en línea.