Suman 137 soldados ucranianos muertos y 316 heridos en invasión

Associated Press

Kiev.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este jueves que, según las cifras preliminares, 137 soldados ucranianos han perdido la vida desde que comenzó la invasión rusa a primera hora del jueves, y otros 316 soldados resultaron heridos, según informó el medio estadounidense CNN.

En un mensaje grabado publicado en su cuenta de Facebook, Zelensky dijo que otros estados "temían" apoyar la adhesión de Ucrania a la OTAN.

En un tono sombrío y con un semblante cansado, Zelensky continuó: "¿Quién está listo para garantizar la adhesión de Ucrania a la OTAN? Honestamente, todos tienen miedo".

"Pregunté a los socios del estado si están con nosotros. Están con nosotros, pero no están listos para dejarnos entrar en alianza con ellos", dijo.

"Sin importar cuántas conversaciones tuve con líderes extranjeros, escuché algunas cosas. Lo primero es que tenemos su apoyo. Estoy aggradecido con cada estado que nos apoye concretamente, no solo con palabras. Pero hay un segundo mensaje: estamos solos en la defensa de nuestro estado. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? Honestamente, no lo veo".

"Hoy pregunté a los 27 líderes de Europa si Ucrania será admitido a la OTAN, pregunté directamente. Todos tienen miedo, no contestan. Y nosotros no tenemos miedo, no tememos a nada", dijo Zelensky.