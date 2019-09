Suman 8 muertos por incendio de bote

Estados Unidos.- Autoridades informaron que han recuperado 4 cuerpos más de un incendio en un bote de buceo frente al sur de California, lo que eleva el número de muertos a 8, mientras 26 continúan desaparecidas.

El sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, informó que las víctimas adicionales fueron encontradas el lunes cerca del barco hundido, pero el bote permanece inestable y no se sabe cuándo se recuperarán esos restos.

Cuatro cuerpos no identificados recuperados el lunes son dos hombres y dos mujeres.

La capitana de la Guardia Costera, Monica Rochester, dice que la búsqueda de más de dos docenas de otras personas desaparecidas continuará hasta el martes por la mañana, pero eso deberían estar preparados para "el peor resultado".

La Guardia Costera dice que 39 personas estaban a bordo del Conception, un barco de buceo en una excursión de buceo de tres días a las Islas del Canal. Había una tripulación de seis miembros y 33 pasajeros cuando estalló el incendio alrededor de las 3:00 horas del lunes y rápidamente envolvió el bote.

Cinco miembros de la tripulación sobrevivieron después de saltar por la borda y llegar a un bote cercano. No está claro qué esfuerzos hicieron para ayudar a los pasajeros.

El alguacil del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, dice que la policía entrevistó a los hombres pero no reveló lo que dijeron. No se ha identificado la causa del incendio y Brown dice que en este momento no hay razón para creer que se trata de un acto criminal.