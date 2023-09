Suprema Corte decidirá sobre leyes contra censura en redes sociales

Agencia Reforma / La ley de Texas aplica a las plataformas de redes sociales con más de 50 millones de usuarios activos mensuales, incluyendo a Facebook, YouTube y X

The New York Times

Estados Unidos.- La Suprema Corte acordó este viernes decidir si Florida y Texas podrían prohibir que las grandes empresas de redes sociales eliminen comentarios en base a los puntos de vista que se expresan, preparando el escenario para un importante fallo sobre cómo la Primera Enmienda aplica a las poderosas plataformas tecnológicas.

Los simpatizantes de las leyes argumentan que las medidas son necesarias para combatir lo que ellos llaman la censura de Silicon Valley, diciendo que las grandes plataformas han eliminado los comentarios que expresan puntos de vista conservadores sobre temas como la pandemia del coronavirus y la afirmación de un fraude electoral.

En particular, ellos objetaron las decisiones de algunas plataformas que cerraron las cuentas del presidente Donald J. Trump después del ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021.

Dos grupos comerciales, NetChoice y la Asociación de la Industria de Cómputo y Comunicaciones, desafiaron las leyes, diciendo que la Primera Enmienda impide que el gobierno le diga a las empresas privadas si debe diseminar un discurso y cómo hacerlo.

La decisión de la corte de escuchar los casos no fue sorpresiva. En cada caso, ambas partes han urgido a los jueces a hacerlo, citando un claro conflicto entre dos cortes federales de apelación.

Una falló en contra de la ley de Florida y la otra a favor de una de Texas.

Las estrategias de los dos estados fue similar pero no idéntica, el juez Andrew S. Oldham escribió en una decisión para ratificar la ley de Texas: “Para generalizar un poco, la ley de Florida prohíbe toda censura a algunas personas, mientras que la ley de Texas prohíbe cierta censura a todas las personas cuando se basan en los puntos de vista que expresan”.

La ley de Texas aplica a las plataformas de redes sociales con más de 50 millones de usuarios activos mensuales, incluyendo a Facebook, YouTube y X.

Eso no parece llegar a plataformas más pequeñas que atraen a los conservadores y no abarcan sitios que son devotos a las noticias, deportes, entretenimiento y otra información que sus usuarios no generan primordialmente.

Esos sitios en cuestión tienen mayormente prohibido eliminar los comentarios en base a los puntos de vista que expresan, con excepción de la explotación sexual de niños, el incitar a una actividad criminal y algunas amenazas de violencia.