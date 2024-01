Suspenden países ayuda a UNRWA tras polémica de empleados

Agencia Reforma

Jerusalén.- Varios países anunciaron la suspensión de su aporte financiero a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), envuelta en una polémica luego de que Israel acusara a empleados de esa entidad de haber estado implicados en el ataque de Hamás el 7 de octubre.

Estados Unidos anunció el viernes que suspendía temporalmente su financiación a la agencia, una decisión imitada el sábado por Australia, Canadá, Italia, Reino Unido y Finlandia.

La UNRWA, creada en 1949 y en la mira de las autoridades israelíes desde hace tiempo, despidió a varios de sus empleados, después de que Israel los acusara de estar involucrados en la letal incursión del movimiento islamista en el sur del Estado hebreo. Según Estados Unidos, la agencia de la ONU echó a 12 de sus empleados.

Los hechos concretos que se les reprocha no han salido a la luz. Pero el jefe de la diplomacia israelí afirmó el sábado que la UNRWA no tenía futuro en la Franja de Gaza, donde los combates no dan tregua.

El Gobierno quiere "asegurarse de que la UNRWA no sea parte" de la solución en el territorio palestino tras la guerra, afirmó el Canciller Israel Katz en un comunicado.

Katz recalcó su voluntad de "detener" todas las actividades de la agencia y llamó a los donantes a favorecer agencias "que se dedican a la paz y al desarrollo de manera sincera".

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, escribió en X que era el momento de "crear una alternativa que no eduque a generaciones de palestinos en el odio".

Hamas denunció seguidamente las "amenazas" israelíes contra la UNRWA e instó a la ONU y a otras organizaciones internacionales a no "ceder ante las amenazas y el chantaje".

El grupo islamista, catalogado como "organización terrorista" por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, acusó a Israel de querer "cortar los fondos y privar" a los gazatíes de cualquier ayuda.

La UNRWA, que interviene en los territorios ocupados palestinos, así en Líbano, Jordania y Siria, enfrentó dificultades para financiar sus operaciones en los últimos años.

Las relaciones entre Israel y la UNRWA empeoraron después de que la agencia de la ONU atribuyera el miércoles a tanques israelíes los disparos contra uno de sus centros de acogida de desplazados en Jan Yunis, en el sur de Gaza.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se mostró prudente. Aunque reconoció que la agencia desempeña un "papel vital" en Gaza, afirmó que esperaba "total transparencia" y "medidas inmediatas" antes de tomar una decisión.