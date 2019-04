Sustituyen a jefe de Patrulla Fronteriza

La sacudida continúa en el ala encargada de la política migratoria de Donald Trump.

El Gobierno estadounidense anunció ayer la designación de John Sanders como nuevo comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en medio de una serie de cambios en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El funcionario fue nombrado nuevo jefe de la CBP en sustitución de Kevin McAleenan, quien hace poco más de una semana fue designado como Secretario interino del DHS.

"(Sanders) ha ofrecido una dirección estratégica y un control crítico para llevar a cabo operaciones de apoyo en toda la institución", descató el Departamento en un comunicado.

Su designación se produce tras la salida de la titular Kirstjen Nielsen el 7 de abril, a la que Trump había criticado por su gestión de lo que denomina la crisis en la frontera con México.

La salida de la Secretaria fue el primero de una serie de movimientos que a lo largo de los últimos días han sacudido a la agencia que, entre otras funciones, se encarga de combatir la inmigración ilegal.

La número dos en el Departamento, Claire Grady, presentó también su dimisión, y Randolph Alles, jefe del Servicio Secreto, también dejó su cargo.

Asimismo, la semana pasada, el director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), Ron Vitiello, que dirigía la agencia gubernamental encargada de las deportaciones de migrantes indocumentados, abandonó el puesto después de que Trump anunciara su salida porque quería ir en una dirección más dura.

No está claro si Trump buscará la confirmación de Sanders en el puesto ante el Senado, ya que en los últimos meses ha dependido de muchos funcionarios interinos.

"Me gustan porque puedo cambiarlos rápidamente. Me da más flexibilidad", dijo el Presidente en una entrevista con CBS en febrero.