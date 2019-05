Tablilla de 3.000 años comprueba que rey bíblico fue figura histórica real

Ciudad de México.- Un nuevo estudio de una tablilla antigua de casi 3.000 años de antigüedad sugiere que Balac, el rey de los moabitas, archienemigo de los antiguos hebreos, y mencionado en la Biblia, pudo haber sido una figura real.

El arqueólogo Israel Finkelstein, el historiador Nadav Na’aman, ambos de la Universidad de Tel Aviv, y el biblista Thomas Römer, de la Universidad de Lausana (Francia), analizaron las inscripciones de la estela de Mesha, que data de la segunda mitad del siglo IX a.C. Los resultados de su estudio fueron publicados en la revista The Journal of the Institute of Archaeology.

La estela de Mesha fue encontrada en el siglo XIX en las ruinas de la ciudad bíblica de Dibon en Moab (actual Jordania), y ahora se encuentra en el museo parisino del Louvre. La inscripción de la piedra cuenta la historia de la expansión territorial del rey Mesha de Moab, a quien se menciona en la Biblia.

La estela se rompió en 1869 y faltan partes de ella. Sin embargo, algunas de las partes faltantes se conservan en una copia inversa de la inscripción: una impresión hecha antes de que se rompiera la estela. Ha demostrado ser un tesoro de información sobre la historia del antiguo Israel, así como una fuente constante para el debate sobre la exactitud de la Biblia.

La consonante clave

Los autores estudiaron nuevas fotografías de alta resolución de esa impresión y de la estela en sí. Estas nuevas imágenes dejaron en claro que hay tres consonantes en el nombre del monarca mencionado en la Línea 31, y que la primera es la letra hebrea 'bet' (un sonido 'b').

Mientras que las otras letras están erosionadas, el 'candidato' más probable para el nombre del monarca es 'Balac', de acuerdo con los expertos. La sede del rey al que se hace referencia en la Línea 31 estaba en Horonaim, un lugar mencionado cuatro veces en la Biblia en relación con el territorio moabita al sur del río Arnon.

"Por lo tanto, Balac podría ser una personalidad histórica como [el profeta] Balaam, quien antes del descubrimiento de la inscripción de Deir Alla, era considerado como una figura 'inventada'", sugieren los autores del estudio.