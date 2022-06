Temen falta de financiamiento para pruebas Covid en EU

The New York Times

Oficiales federales de salud advirtieron este jueves de las posibles consecuencias para el suministro de pruebas para detectar el coronavirus en Estados Unidos a finales de este año si los legisladores no autorizan más financiamiento para la respuesta federal a la pandemia, dejando al país en riesgo de sufrir escasez y ser más dependiente de los fabricantes extranjeros.

El doctor Ashish K. Jha, coordinador de respuesta al Covid-19 de la Casa Blanca, describió en una sesión informativa las consecuencias que tendría el desviar los fondos del Departamento de Salud y Servicios Humanos en la capacidad de fabricación y las mismas pruebas para financiar más vacunas y tratamientos contra el Covid-19.

Esa medida ocurrió después de las pláticas que hubieron en el Congreso acerca de financiar más de la respuesta federal a la pandemia que está estancada, dejando a oficiales federales de salud sin que nadie trate de financiar otras partes cruciales de la respuesta.

La Casa Blanca le pidió al Congreso 22.5 mmdd de ayuda de emergencia para la pandemia, pero los republicanos solicitaron menos de la mitad de esa cifra —10 mmdd.

El doctor Jha dijo que en repetidas ocasiones ha advertido a los legisladores de ese problema financiero.

“Le hemos comunicado al Congreso claramente sobre esto. Me he reunido con miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, en la Cámara y el Senado”, dijo. “Creo que los miembros del Congreso con los que he hablado entienden la situación en la que nos encontramos”.

La entrega de 10 mmdd al departamento de salud en esta semana, dijo el doctor Jha, podrían afectar los compromisos que Estados Unidos necesita para con los fabricantes de pruebas si el país desea mantener un suministro consistente, particularmente durante una posible oleada en el otoño e invierno.

Hasta este miércoles, los nuevos casos confirmados en Estados Unidos han sido de unos 110 mil al día en promedio en las dos últimas semanas, de acuerdo con la base de datos de The New York Times, después de incrementarse de unos 30 mil hace unos meses.

Se piensa que las infecciones están ampliamente subestimadas. El conteo de muertes ha sido volátil en las últimas semanas pero se mantienen por debajo de 400 al día, en promedio.