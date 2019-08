Temen nueva carrera armamentística

Ciudad de México.- Mientras Rusia acusó a Estados Unidos de poner en peligro el sistema mundial de control de armamento, en Washington ya preparan la prueba de un nuevo misil.

Después que ambos países abandonaran oficialmente el tratado de eliminación de misiles de corto y medio alcance (INF, en inglés) suscrito en 1987, la Cancillería rusa acusó a EU de orquestar una campaña de propaganda para acusarle de violar el tratado ante la comunidad internacional.

"La denuncia del INF confirma que EU ha tomado el rumbo de destrucción de todos los acuerdos internacionales que, por uno u otro motivo, ya no le convienen. Esto conducirá prácticamente al desmontaje del actual sistema de control de armamento", informó la Cancillería rusa en un comunicado.

"El motivo es conocido: en EU querían librarse de las limitaciones que le imponía", señaló.

Estados Unidos abandonó el tratado ante la negativa de Moscú de destruir el misil de crucero ruso Novator 9M729 (SSC-8, según la clasificación de la OTAN), que violaría el pacto, de acuerdo con Washington.

Por su parte, el Secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, dijo que Rusia es el único responsable por la desaparición del tratado.

Mientras, la Cancillería insistió hoy en el argumento reiterado en varias ocasiones por el presidente ruso, Vladimir Putin, de que EU violó "de manera flagrante" el INF desde el momento en que desplegó en Rumania y Polonia lanzaderas verticales MK-41 que sirven para los misiles de crucero Tomahawk.

La nota acusó hoy también a Estados Unidos de hipocresía al afirmar que el INF estaba "obsoleto" y que hay que "atraer a terceros países", en clara alusión a China.

"Cuando no se puede obviar que esos países no están preparados para asumir las responsabilidades que contempla el acuerdo", agregó.

Para David Wright, codirector y científico en jefe de la organización Union of Concerned Scientists, el INF fue un gran éxito diplomático que contribuyó en gran medida a hacer un mundo más seguro.

"La salida de EU posiblemente incremente el número de misiles alrededor del mundo y exacerbe la desconfianza entre los dos países y el nivel de gasto que invierten para contrarrestar o igualar lo que la otra parte está haciendo", advirtió.