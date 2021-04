Teslas viajando por un túnel en Las Vegas

Estados Unidos.- Reporteros fueron invitados por The Boring Company, empresa de Elon Musk y constructora del túnel subterráneo bajo el Centro de Convenciones de Las Vegas (LVCC, por sus siglas en inglés), para participar en un adelanto del proyecto, informan medios locales.

Mick Akers, reportero del Review Journal, publicó varios videos, que muestran un Tesla conducido por un humano a una velocidad máxima de unos 50 kilómetros por hora.

El año pasado The Boring Company señaló que este sistema de transporte funcionaría a velocidades de hasta 250 kilómetros por hora. Asimismo, Musk afirmó que el túnel es "mucho más sofisticado" de lo que parece en fotos y videos conceptuales. No obstante, es posible que el proyecto no esté a la altura de las expectativas.

El proyecto LVCC Loop, valorado en unos 52,5 millones de dólares, prevé conectar el nuevo pabellón del LVCC con el resto de los edificios que se ubican en la misma calle. Según The Boring Company, el túnel permitirá recorrer toda el área en apenas un minuto, mientras que para recorrer el Centro de Convenciones a pie se requiere entre 15 y 20 minutos.

El Loop de LVCC se inaugurará el próximo junio, según la operadora del centro de convenciones. The Boring Company tiene como objetivo expandir el sistema a otros destinos de Las Vegas, incluidos el aeropuerto y el centro de la ciudad. También está en conversaciones con las autoridades de Miami para un proyecto similar.