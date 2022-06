Testimonio de Ivanka muestra fractura en la familia Trump

The Washington Post / La polémica audiencia del jueves

Washington— El ex presidente Donald Trump ha exigido que muchos de sus ayudantes y asesores se acojan a privilegios y se resistan a los citatorios del comité selecto de la Cámara que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Sin embargo, no su hija y su yerno.

“Dije: 'Lo que sea que quieras hacer está bien para mí'. Ni siquiera les hablé al respecto”, contó Trump en una entrevista de abril con The Washington Post. “No importa lo que dijeron. Déjalos que digan la verdad. Les dije que: 'Sólo digan la verdad'”.

Pero cuando el público vio por primera vez el jueves por la noche lo que Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, tenían que decir, el ex presidente pareció menos generoso y emitió una declaración que rechazó su testimonio.

“Ivanka Trump no participó en la observación o el estudio de los resultados de las elecciones”, publicó Donald Trump en su plataforma Truth Social. “Hace mucho tiempo que se había ido”.

Trump reaccionó así a un breve video de Ivanka Trump que se reprodujo durante la declaración de apertura de la representante Liz Cheney, republicana de Wyoming. En el video, la hija del ex presidente dijo que aceptaba la conclusión del fiscal general William Barr de que no hubo un fraude generalizado que afectara el resultado, incluso cuando su padre seguía insistiendo falsamente en público que había sido robado.

“Afectó mi perspectiva”, dijo Ivanka Trump en el clip. “Respeto al fiscal general Barr, así que acepté lo que decía”.

La discordia marca un nuevo giro en una estrecha relación padre-hija que ha abarcado la familia, los negocios y la política, y expone una grieta que se ha abierto desde las elecciones de 2020, según otros asesores de Donald Trump.

Antes del 6 de enero, Ivanka Trump rompió con su padre y sus hermanos para evitar acusaciones de fraude sin fundamento e intentos de anular los resultados de las elecciones. El día de los disturbios en el Capitolio, trató repetidamente de persuadir al presidente para que hiciera una declaración o un video pidiendo a sus seguidores que detuvieran el ataque, informó The Post.

Esa tensión podría aumentar a medida que el comité celebre más audiencias este mes.

Las descripciones de Ivanka Trump de sus esfuerzos por presionar a su padre para que actuara el 6 de enero la han convertido en un testigo clave para los investigadores, dijeron personas familiarizadas con su testimonio. El comité entrevistó a Ivanka Trump y Kushner durante horas y también indicó que publicará transcripciones.

“Probablemente oirán mucho sobre Jared e Ivanka en el futuro”, dijo un abogado que representa a otros testigos que hablaron bajo condición de anonimato porque esas conversaciones son confidenciales. Las fuentes del comité consideraron que Ivanka Trump y Kushner a veces eran útiles y otras veces frustrantes, según varios asesores, pero particularmente útiles para comprender la psique de Donald Trump.

Trump dijo en la entrevista del Post que no le dijeron con anticipación lo que planeaban decir en el testimonio y que consideraba el enfoque del comité sobre Ivanka como “acoso”.

El impacto del testimonio se acentuó el jueves por el uso de un extracto de video, un paso audaz para una investigación del Congreso que fue una sorpresa incluso para las personas que seguían de cerca la investigación. El clip fue uno de los momentos más dramáticos de la primera audiencia, que atrajo a una audiencia televisiva de casi 19 millones de estadounidenses.

“No sé si alguien entró pensando que iban a mostrar videos en horario de máxima audiencia”, dijo un ex asesor de Trump en la Casa Blanca, quien al igual que otros entrevistados para este informe habló bajo condición de anonimato para transmitir conversaciones privadas.

Los representantes de Ivanka Trump, Kushner y Donald Trump no respondieron a las solicitudes de comentarios. Pero otro ex asesor de Donald Trump cuestionó que Trump estuviera enojado con su hija por el testimonio. El objetivo de su declaración, dijo el ex asesor, era enfatizar que Ivanka Trump no estaba involucrada en discusiones legales.

El comité también reprodujo un breve clip del testimonio de Kushner en el que parecía menospreciar las amenazas del abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, de renunciar en protesta por algunas discusiones sobre el indulto.

“Lo tomé como un simple lloriqueo, para ser honesto contigo”, dijo Kushner en el video.

Trump no ha dado ninguna respuesta pública al testimonio de Kushner. En privado, se ha quejado del papel de Kushner en la campaña de reelección y de los muchos esfuerzos de la Casa Blanca por los que Kushner ha tratado de atribuirse el mérito, según tres personas que hablaron con Trump.

Desde que Trump dejó el cargo, su hija y su yerno no han asistido a reuniones sobre viajes políticos, gastos u otras partes de su operación política y rara vez han hablado con sus otros asesores. Según los informes, la pareja compró una propiedad en una isla exclusiva de Miami-Dade. Un asesor que está regularmente cerca del presidente dijo: “He visto a Jared una vez”. Pero el ex presidente todavía habla regularmente con su hija Ivanka.

Su publicación del viernes también parecía defender el testimonio de su hija como “sólo tratando de ser respetuosa con Bill Barr”, para quien Trump tuvo palabras mucho más duras.