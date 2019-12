Tirador de florida actuó solo

Washington— El pistolero parece haber actuado solo.

El hombre saudí que disparó y mató a tres personas en una base naval en Florida el viernes no tenía vínculos con grupos terroristas internacionales y parece haber estado actuando por su cuenta, según una evaluación inicial de los funcionarios estadounidenses de inteligencia y antiterrorismo.

El pistolero, identificado como el segundo teniente Mohammed Saeed Alshamrani, fue asesinado por un ayudante del sheriff que respondió al ataque. El teniente Alshamrani estaba entrenando para convertirse en piloto e inicialmente ingresó a los Estados Unidos en 2018, según un alto funcionario estadounidense que ha sido informado sobre las etapas iniciales de la investigación. Pero en algún momento el teniente Alshamrani regresó a Arabia Saudita y luego volvió a ingresar a los Estados Unidos en febrero de 2019, dijo el funcionario.

El teniente no se presentó para su programa de entrenamiento en la estación aérea naval de Pensacola hasta aproximadamente dos días antes del tiroteo, dijo el funcionario.

No estaba claro qué estaba haciendo el teniente Alshamrani en los Estados Unidos entre febrero y cuando se presentó para recibir capacitación, pero aparentemente vivía en el área de Pensacola durante gran parte de ese período, dijo el funcionario.

Otros seis ciudadanos saudíes fueron detenidos para ser interrogados cerca de la escena del tiroteo, que tuvo lugar en dos pisos en un aula en la base. Tres de los sauditas que fueron detenidos habían sido vistos filmando todo el incidente, según una persona con conocimiento de la investigación.

No se sabía si los seis sauditas detenidos eran estudiantes en el edificio del aula, y no hubo indicios inmediatos de que los que filmaron el incidente estuvieran conectados con el pistolero, dijo la persona.