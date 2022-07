Tiroteo en Copenhague dejó tres muertos y tres heridos

Copenhague, Dinamarca.- Tres personas murieron y otras tres se encuentran en estado crítico luego de un tiroteo el domingo en el centro comercial Fields de Copenhague, capital de Dinamarca, informó la Policía.

El inspector de Policía de Copenhague, Søren Thomassen, aseguró que las tres víctimas eran un hombre de 40 años y "dos personas jóvenes".

Más temprano, la Policía sólo había informado que "varias personas" murieron y que varias resultaron heridas después de que un hombre abriera fuego en el concurrido centro comercial.

Un danés de 22 años fue arrestado, detalló Thomassen a los periodistas, y agregó que no había indicios de que alguien más estuviera involucrado en el ataque, aunque la Policía aún estaba investigando.

La violencia armada es relativamente rara en Dinamarca.

Thomassen detalló que era demasiado pronto para especular sobre el motivo del tiroteo, que ocurrió a última hora de la tarde en Fields, uno de los centros comerciales más grandes de Escandinavia y ubicado en las afueras de la capital danesa.

Cuando sonaron los disparos, algunas personas se escondieron en las tiendas mientras que otras huyeron en una estampida de pánico, indicaron testigos.

"Es puro terror. Esto es horrible", dijo Hans Christian Stoltz, un consultor de 53 años, que llevaba a sus hijas a ver a Harry Styles a un concierto programado para el domingo por la noche cerca del centro comercial.

"Quizás te preguntes cómo una persona puede hacerle esto a otro ser humano, pero está más allá... más allá de todo lo que es posible".

La emisora danesa TV2 publicó una foto granulada del presunto tirador, un hombre que vestía pantalones cortos hasta la rodilla y una camiseta sin mangas y que sostenía lo que parecía ser un rifle en la mano derecha.

"Parecía muy violento y enojado", reveló el testigo Mahdi Al-Wazni a TV2. "Me habló y me dijo que (el rifle) no es real porque lo estaba filmando. Parecía muy orgulloso de lo que estaba haciendo".

La Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, aseveró que el país escandinavo había sido golpeado por un "ataque cruel".

"Es incomprensible. Angustioso. Sin sentido. Nuestra hermosa y generalmente tan segura capital fue cambiada en una fracción de segundo".

Las imágenes de la escena mostraron a personas corriendo fuera del centro comercial, y TV2 publicó una foto de un hombre en una camilla.

Después del tiroteo, un enorme contingente de policías fuertemente armados patrulló el área, con varios vehículos del departamento de bomberos también estacionados afuera del centro comercial.