Tiroteo en la Casa Blanca interrumpe conferencia de Trump

Associated Press / Donald Trump

Washington— El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió su rueda de prensa este lunes luego de que integrantes del Servicio Secreto irrumpieran y le pidieran que saliera.

Después de un momento, el mandatario reingresó a la sala de periodistas y explicó que los elementos de seguridad le comunicaron que se registraron disparos en las inmediaciones de la sede presidencial.

"Fue algo muy inusual, me sorprendió. Parece que hubo un tiroteo y me dijeron que se le disparó al sospechoso. No hubo heridos y quiero agradecerle al Servicio Secreto", indicó Trump.

El jefe de Estado -quien no dio más detalles sobre lo ocurrido- afirmó que, más tarde, los integrantes del Servicio Secreto iban a proporcionar un informe completo sobre lo que pasó.

Luego del suceso, Trump reanudó su conferencia de prensa.