Tiroteo en Ohio deja 6 personas baleadas; muere 1

Especial / Agencia Reforma / No está claro cómo comenzó la situación y hasta el momento no hay información sobre sospechosos

Ciudad de México.- Un tiroteo en Ohio, EU, dejó al menos a seis personas baleadas, de los cuales una murió. A pesar de las especulaciones sobre la muerte de un niño, la Policía confirmó que hubo seis víctimas con diferentes niveles de lesiones.

Se reportó la muerte de un joven, aunque su edad no está clara.

Además, jóvenes estuvieron involucrados, pero no se han determinado sus edades. No está claro cómo comenzó la situación y hasta el momento no hay información sobre sospechosos.

Según el Consulado de México en Indianápolis, se informó a la comunidad mexicana en Cincinnati, Ohio, que si necesitan asistencia consular debido al tiroteo reportado en la ciudad, el Consulado de Indianápolis ha puesto a su disposición su línea de emergencia.