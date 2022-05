Tiroteos en EU: entre la doble moral, el negocio de armas y los políticos

EU.- Sólo dos días después de haber cumplido 18 años, Salvador Ramos, compró legalmente dos rifles AR-15, mismos con los que se dirigió a la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas, y asesinó a 19 menores de 11 años y a dos maestras, lo cual es sólo una muestra de “esa paradoja y doble moral” en Estados Unidos.

Organizaciones civiles estadunidenses, así como expertos, han advertido que aun sin que los jóvenes cumplan la mayoría de edad, que es a los 21 años, es más difícil que compren alcohol que un arma de fuego.

Ejemplo de lo anterior es que en 2019 el Centro Legal Giffords para Prevenir la Violencia con Armas reveló en su estudio La verdad sobre tiroteos escolares que cerca de 1 millón de estudiantes de preparatoria podían comprar de manera legal un rifle AR-15, “arma usada en 6 de 10 los tiroteos masivos más mortales”.

Detalló que sólo en Texas había 144 mil 885 estudiantes de entre 18 y 19 años que podían comprar un arma de fuego en ese estado, mismo en el que ocurrió la masacre en Uvalde, y en el que dos días después de éste, otro joven fue detenido con armas de fuego mientras viajaba rumbo a una escuela.

Este tipo de escenas sangrientas, como la protagonizada por Salvador Ramos, forman parte de una alarmante situación en Estados Unidos, tal como reveló el 31 de diciembre de 2021 el diario The Washington Post.

Y es que de acuerdo con dicho medio informativo, en 2021 se rompió un récord de los tiroteos en escuelas estadunidenses al registrar 42 hechos, el mayor número en las últimas dos décadas.

En análisis del diario desveló además que desde 1999 los tiroteos en escuelas no rebasaban los 20 por año; no obstante, a partir de 2015 incrementaron al pasar de 7 a 13, en 2016; posteriormente a 15 y 30; no obstante, bajaron en 2019 y 2020 a 27 y 9 casos, respectivamente, pero esto coincide con la pandemia por covid-19.

Y aunque la situación en las escuelas de Estados Unidos es un gran problema hoy día, el mismo Centro Legal Giffords ha afirmado que “sólo es la punta del iceberg”, ya que la escuela no es el principal espacio de riesgo para los jóvenes, sino, por ejemplo, sus casas, donde estima que 4.6 millones viven en hogares en los que hay armas cargadas y que mil 800 mueren cada año por violencia doméstica por arma de fuego.

Este panorama de violencia asociado a las armas, a la corta edad de muchas personas que las adquieren por la vía legal, así como a los diversos atentados, es considerado por el maestro en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Erick Fernández Saldaña, como “esa paradoja y doble moral” que suele vivirse en Estados Unidos.

NI EL COVID-19 FRENÓ LA VENTA DE ARMAS

Para el académico, la violencia por armas de fuego en el país vecino deviene de diversos factores que sobrepasan la seguridad pública o personal de la ciudadanía y los cuales, bajo la Segunda Enmienda (1791), “que posibilita la generación de la autodefensa” y que la gente esté armada, han provocado un problema social.

"Ya no tiene nada que ver con esto de finales del siglo XVIII sino con una serie de cuestiones económicas que vuelven a relucir cada vez que vivimos situaciones como la que se vivió en Texas, en Nueva York”, comentó en entrevista con Excélsior Digital.

Sostuvo que la problemática de las armas de fuego, su venta indiscriminada y las laxas leyes en varios estados, no se resuelve debido a que se trata de uno de los negocios más lucrativos no sólo para fabricantes y distribuidores, sino también para políticos.

Incluso durante la pandemia por covid-19, la venta de armas ha sido un negocio lucrativo, ya que de acuerdo con la consultora Análisis y Previsión de Armas Pequeñas (SAAF, por sus siglas en inglés) la venta de armas subió de 2019 a 2020 en un 63.9 por ciento, pero en 2021 bajó 12.5 por ciento.

Los datos revelan que los estadunidenses compraron cera de 19.9 millones de armas el año pasado, las cuales equivales a 6 armas por cada 100 personas.

Fernández Saldaña aseguró que este incremento en la venta de armas pese al confinamiento por la crisis sanitaria ejemplifica que “hay otro tipo de intereses”, entre ellos, el que el mismo presidente Joe Biden reconoció el pasado 24 de mayo: el lobby de las armas.