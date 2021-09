Trabajadores de la salud prefieren ser despedidos antes que ser vacunados

Yana Paskova / The New York Times / Los manifestantes se reunieron para una protesta contra el mandato de vacunas frente al Hospital de la Universidad de Staten Island en agosto

The New York Times

Nueva York— Deborah Conrad, asistente médica en el oeste de Nueva York, y Simmone Leslie, operadora del hospital en Queens, trabajaron largas y arriesgadas horas durante la pandemia. Pero ahora, ambos están preparados para perder sus trabajos en lugar de cumplir con la fecha límite estatal de este lunes para que los trabajadores de la salud se vacunen.

Al desafiar la orden, se resisten a dar un paso que, según los expertos en salud pública, es fundamental para salvar vidas y poner fin a la pandemia. Si bien cada uno de ellos cita diferentes razones para sus decisiones, Leslie dijo que su empleador rechazó su solicitud de una exención médica; Conrad hizo referencia a los efectos secundarios de la vacuna que afirmó haber visto, pero que se desvían del consenso científico: su obstinación encarna un enigma que enfrenta Nueva York.

Los expertos han calificado el mandato como una forma clara para que los trabajadores de la salud eviten que se propaguen nuevas oleadas del virus y para persuadir a quienes dudan de que se vacunen. Y los sistemas de salud dicen que el plan es crucial para mantener seguros a los pacientes y al personal.

Westchester Medical Center Health Network, donde el 94 por ciento de los 12 mil trabajadores de los sistemas están vacunados, calificó el mandato como "una parte fundamental para mantener nuestra misión", en un comunicado este domingo.

Pero una minoría que trabaja dentro del sistema de salud es escéptica y algunos, como Conrad, han puesto en peligro el plan, incluso luchando contra el mandato en los tribunales.

“Todos estábamos traumatizados, vacunados y no vacunados”, dijo Conrad, que trabaja en United Memorial, un hospital en Batavia, una pequeña ciudad a medio camino entre Rochester y Buffalo, y se sintió respetada por sus colegas allí. "Es muy difícil que las mismas personas que me elevaron a este nivel ahora me vean como una persona peligrosa".