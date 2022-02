Tras batalla, Ucrania pierde control de Chernobyl, confirma asesor presidencial

Ciudad de México.- La planta de energía nuclear de Chernobyl ha sido capturada por las fuerzas rusas, confirmó este jueves un asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak.

“Después del ataque absolutamente sin sentido de los rusos en esta dirección, es imposible decir que la planta de energía nuclear de Chernobyl es segura”, dijo.

"Esta es una de las amenazas más graves en Europa hoy en día", señaló Mykhailo Podolyak, asesor de la oficina presidencial de Ucrania.

El asesor Myhailo Podolyak dijo a The Associated Press que las autoridades ucranianas no conocían el estado actual de las instalaciones en Chernobyl.

Previamente, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció que las fuerzas rusas estaban tratando de apoderarse de la planta nuclear de Chernobyl.

Las tropas ucranianas “están dando su vida para que la tragedia de 1986 no se repita”. Zelenski ha subrayado que “es una declaración de guerra contra toda Europa”.

Cabe señalar que Chernobyl es el sitio del peor desastre nuclear del mundo. En ese sitio, a 130 kilómetros (80 millas) al norte de la capital de Ucrania, Kiev, explotó un reactor nuclear en la planta en abril de 1986, arrojando desechos radiactivos por toda Europa.

El Gobierno ha asegurado que las tropas rusas entraron desde la vecina Bielorrusia.

Especialistas internacionales han mostrado su temor a que combates muy cerca de la zona de exclusión de Chernobyl puedan dañar el domo de cemento que cubre el reactor y liberar polvo radioactivo que no sólo afectaría a Ucrania, Rusia y otros países vecinos, sino también a naciones de la Unión Europea.