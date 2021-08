Tras crisis en Afganistan, propone Trump a Biden 'renuncia en desgracia'

Washington.- El expresidente de EU Donald Trump afirmó este domingo que su sucesor, Joe Biden, debería "renunciar en desgracia" por la situación en Afganistán, controlado por los talibanes, pues representa "una de las mayores derrotas en la historia" de la nación norteamericana.

"Lo que Joe Biden ha hecho con Afganistán es legendario. Será una de las mayores derrotas en la historia de EU", comunicó el exmandatario.

"Es hora de que Joe Biden renuncie en desgracia por lo que permitió que sucediera en Afganistán, además del tremendo aumento de los casos del covid-19, la catástrofe fronteriza, la destrucción de la independencia energética y la paralización de nuestra economía", agregó.

Al mismo tiempo, Trump subrayó que para Biden renunciar "no debería ser un gran problema, ya que, para empezar, no fue elegido legítimamente", insistiendo en sus acusaciones de fraude electoral en las presidenciales de noviembre de 2020. Unas acusaciones que no han tenido éxito en los tribunales estadounidenses, donde se han rechazado decenas de demandas de los republicanos que pretendían impugnar los resultados de los comicios.

Por su parte, Biden, que actualmente se encuentra en Camp David, el retiro presidencial en las montañas del estado de Maryland, aún no se ha pronunciado sobre la crisis en Afganistán. Según las fuentes de CNN, se espera que el inquilino de la Casa Blanca se dirija a la nación con respecto a este tema "en los próximos días".

Mientras que los talibanes declararon el fin de la guerra en Afganistán y aseguraron "estar listos para dialogar", Washington anunció que aumentará la presencia de sus tropas en el país a 6.000 soldados como parte de una serie de medidas para "asegurar" el aeropuerto Hamid Karzai de Kabul y permitir la "salida segura" del personal estadounidense y de los aliados.

Ante la llegada de los talibanes a Kabul, multitud de personas se apresuraron a abandonar el país y el aeropuerto de la capital se convirtió en escenario de caos y estampidas. Previamente, en las redes sociales aparecieron imágenes que muestran cómo EU evacuaba en helicópteros a los diplomáticos de su Embajada.