Tras elecciones: Trump cae, DeSantis sube y Biden revive

Washington, Estados Unidos.- Las elecciones intermedias de este martes no fueron la obra estelar de Donald Trump.

Su activismo no rindió los frutos deseados. Una buena parte de los 300 candidatos "negacionistas" (aquellos que no reconocen el triunfo de Joe Biden en 2020), que él impulsó, no ganaron en las urnas; algunos incluso perdieron escaños ocupados por republicanos frente a los demócratas.

"Si bien en cierto modo las elecciones de ayer fueron algo decepcionantes, desde mi perspectiva personal fue una gran victoria", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

El magnate no se atrevió a anunciar ayer mismo su candidatura presidencial de 2024, como se esperaba.

Además, su principal rival dentro del Partido Republicano rumbo al 24, Ron DeSantis, obtuvo una contundente victoria en la elección de Gobernador en Florida.

En tanto, un Biden sonriente ofreció una conferencia y se dijo listo para trabajar con los republicanos, al tiempo que celebró que no se materializó en las urnas la "gran ola roja".

Los resultados definitivos para la integración del Congreso seguían ayer en vilo. La elección de Georgia se iría a una segunda vuelta el 6 de diciembre, debido a que el senador demócrata, Raphael Warnock, no tendría más del 50 por ciento de votos sobre el aspirante republicano Herschel Walker. El resultado será decisivo para definir la mayoría en el Senado.