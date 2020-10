Tras terremoto, activan red de asistencia para mexicanos en Grecia y Turquía

Ciudad de México

Después del pánico y derrumbe de edificios por el fuerte sismo y tsunami que sacudió Grecia y Turquía, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), puso a disposición números telefónicos para asistencia de connacionales.

En su cuenta de Twitter, Maki Teramoto, directora general de Protección de Mexicanos en el Exterior pidió a quienes requieran ayuda ponerse en contacto con la Embajadas en Grecia o Turquía.

“Siguiendo el terremoto de 6.6 grados en Samos, te recordamos que el teléfono de emergencias de la Embajada de México en Grecia @EmbaMexGre es (0030) 6944 642 632”, señaló.

Mientras que el teléfono en Turquía es 0533 956 3270.

En caso de requerir información desde México, los teléfonos son:

0090 533 956 3270 en Turquía y 306944642632 en Grecia.

"BREAKING - TSUNAMI currently flooding the city of #Seferihisar south-west of #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/TDC6om6LkA

Entre tanto, el canciller Marcelo Ebrard señaló en redes sociales que México manifiesta su completa solidaridad con el pueblo y gobierno de Turquía Y Grecia, “así como su disposición de apoyarles en todo aquello que esté a nuestro alcance“.

Fuente: www.excelsior.com.mx