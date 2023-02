Tres globos chinos habrían sobrevolado durante mandato de Trump

EU.- No es la primera vez que un globo aerostático chino, como el derribado por el Ejército estadounidense la semana pasada, sobrevuela Estados Unidos. Así lo admitió este lunes el jefe del Comando Norte de EE.UU., Glen VanHerck, citado por la agencia AP.

De acuerdo con el alto mando militar —encargado de monitorear el espacio aéreo de la nación—, durante la presidencia de Donald Trump habrían transitado por áreas restringidas tres artefactos similares que el Ejército no detectó en tiempo real, y sobre los cuales el Pentágono no tuvo conocimiento hasta más tarde. "Le diré que no detectamos esas amenazas, y esa es una brecha de conocimiento del dominio que tenemos que resolver", reveló.

Los presuntos globos habrían violado el espacio aéreo estadounidense, aunque no por mucho tiempo. Washington solo determinó su procedencia después que abandonaron el territorio, precisó VanHerck. La Inteligencia de EE.UU. evaluó las amenazas a través de "medios adicionales de recopilación", pero solo informó a su comando "después de los hechos", agregó.

John Kirby, coordinador para Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., confirmó en esta misma jornada las afirmaciones de VanHerck. "Según todos los indicios que tenemos, eso fue por breves períodos de tiempo, nada parecido a lo que vimos la semana pasada, en términos de duración", explicó en una conversación virtual con periodistas, citada por The New York Times.

Altos funcionarios de la Administración Trump aseguraron no haber sido nunca informados sobre las presuntas incursiones de globos chinos mientras estaban en sus cargos. Asimismo, el propio Trump calificó las afirmaciones de "información falsa" en su red social Truth Social.

Entretanto, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que luego de que Joe Biden asumiera como presidente "mejoró" la vigilancia del espacio aéreo. "Mejoramos nuestra capacidad para poder detectar cosas que la administración Trump no pudo detectar", recalcó, atribuyendo a esos esfuerzos la detección del más reciente de los globos.