Trump dice que podría ganar la guerra de Afganistán 'en una semana'

Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, ha dicho este lunes que podría ganar la guerra de Afganistán "en una semana", pero recalcó que, si su país no lo hace, es porque "no quiere matar a 10 millones de personas", informa The Hill.

"Afganistán podría ser borrado de la faz de la tierra. No quiero seguir esa ruta", ha subrayado el mandatario estadounidense durante su reunión con el primer ministro de Pakistán, Imran Khan. Asimismo, Trump ha precisado que podría poner fin al conflicto "literalmente en 10 días" si así lo decidiera.

Asimismo, ha comentado que Pakistán podría ayudar a EU a estabilizar la situación en Afganistán después de la posible retirada de tropas estadounidense, sugiriendo que podría proporcionar cientos de millones de dólares en ayuda militar a Pakistán, dependiendo del alcance de la colaboración.

Asimismo, el mandatario estadounidense tachó de "ridícula" la presencia de EU en Afganistán y dijo que espera la ayuda de Pakistán para sacar a Washington de esta guerra que -recordó- ya dura 18 años. "Creo que Pakistán nos va ayudar", ha destacado Trump. "Básicamente somos los policías en este momento, pero no queremos ser los policías", ha añadido.

La guerra en Afganistán ha sido uno de los temas clave de la reunión del presidente estadounidense con primer ministro de Pakistán. Según The Hill, la Administración estadounidense habría participado en conversaciones de paz con los talibanes con el objetivo de poner fin a la guerra, que se inició en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Trump cancela la ayuda antiterrorista a Pakistán

El año pasado Trump decidió cancelar una asignación de 300 millones de dólares a Pakistán, destinada a ayudar al país a articular operaciones antiterroristas, debido a la falta de acciones convincentes por parte de las autoridades paquistaníes, que no demostraron suficiente compromiso en la lucha contra los insurgentes.

Según Reuters, tras la promulgación por el presidente Donald Trump de la nueva estrategia en el sudeste asiático, han sido congelados un total 800 millones de dólares en concepto de ayuda a Pakistán.

"Vamos a considerar el cambio de esa suspensión sobre determinados elementos si Pakistán atiende todas nuestras preocupaciones en materia de seguridad", subrayó el pasado viernes un alto funcionario de la Administración estadounidense.