Trump envía horrible mensaje sobre EU: Biden

Washington— El virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que la impugnación de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre por parte de Donald Trump "envía un horrible mensaje sobre quiénes somos como país", publicó Reuters.

"Creo que estamos presenciando algo que es increíblemente irresponsable", dijo Biden tras una conversación con gobernadores estatales.

"Mensajes increíblemente dañinos que se envían al resto del mundo sobre cómo funciona la democracia... No conozco sus razones, pero es totalmente irresponsable".

Trump ha presentado impugnaciones legales en varios estados y ha afirmado, sin pruebas, que es el legítimo ganador de las elecciones.

Su Gobierno se ha negado a reconocer a Biden como el probable ganador, bloqueando al equipo de transición de Biden la financiación, las oficinas y los informes clasificados que corresponden al presidente electo.

"No hay excusa para no compartir los datos y que comencemos a hacer planes porque nos llevará tiempo el primer día si no tenemos acceso a estos datos, nos retrasará un mes o más", añadió Biden.

"Y eso implica vidas. Cuántas se perderían como consecuencia de eso, no puedo decirlo".