"Trump equivocado": tétrica tendencia tras muerte de hermano de Donald Trump

Washington, Estados Unidos.- Luego de reportarse la muerte de Robert Trump, hermano del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las redes sociales mostraron su lado menos empático.

Y es que entre las tendencias de aquel país se posicionó el #WrongTrump, es decir "Trump equivocado", en referencia al sensible fallecimiento.

"Estoy emocionada luego de ver que era el Trump equivocado, tal vez debemos ser más específicos con nuestras plegarias", indicó una usuaria de Twitter.

i got so excited just to realize it was the wrong trump.

maybe we need to be more specific in our prayers. ��#wrongtrump pic.twitter.com/753MIC3qr2

— ᴹᴱᴳᴬᴺ (@megbrit_) August 16, 2020

Otros culparon a Annabelle y recordaron un capítulo de los Simpsons, en el que el actual mandatario estadounidense pierde la vida y es sucedido en el poder por Lisa, uno de los personajes principales de la serie animada de Fox.

"Muy molesto con la predicción errónea de los Simpsons #WrongTrump", tuiteó otro usuario de la red.

Congresistas mostraron su descontento con la tendencia:

"Increíblemente disgustanta #WrongTrump es tendencia cuando el hermano del presidente, Robert Trump, murió. La izquierda es una villa de sinverguenzas, cuyas almas han sido comidas por su maestro, Satanás. Mis oraciones para Donald Trump", escribió DeAnna Lorraine.

Fuente: www.elimparcial.com