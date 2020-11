Trump indulta a exasesor Michael Flynn; culpable de nexos con Rusia

Estados Unidos

Donald Trump anunció este miércoles que indultó a su exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, quien se declaró culpable en 2017 de mentir al FBI sobre sus contactos rusos.

"Es un gran honor para mí anunciar que el general Michael T. Flynn ha recibido un indulto total", tuiteó el mandatario republicano, que abandonará la Casa Blanca el 20 de enero.

"It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020".

Fuente: www.excelsior.com.mx