Trump: México no nos ayuda con virus; reclamo de EU

Agencias

Ciudad de México.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México no ayuda a su país respecto al coronavirus.

“¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México”, declaró el mandatario en entrevista con la cadena Fox News.

Además, el político republicano llamó a los medios de comunicación a atender más la situación derivada de la actual pandemia.

“Es lo que es. No se trata sólo de este país, está pasando en muchos países, pero no hablan de ello en las noticias. No hablan de México y de Brasil y todavía de partes de Europa, donde el coronavirus llegó antes”, declaró Trump.

Así lo afirmó el mandatario a pesar de que su país es el más afectado por la pandemia de coronavirus, con 140 mil 332 muertes y 3.7 millones de casos confirmados, según el conteo del periódico The New York Times.

El mandatario expresó que no estaba de acuerdo con el director de los Centros de Control de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, en que este otoño e invierno será uno de los momentos más difíciles en la salud pública estadunidense.

“No lo sé y no creo que él lo sepa”, agregó el mandatario.

El responsable federal de la gestión de la pandemia advirtió que los casos diarios podrían superar los cien mil si los estadunidenses no se unen para tomar las medidas necesarias para detener la propagación del virus.

Actualmente, la Unión Americana reporta un promedio de 60 mil nuevas infecciones por día e informó un aumento récord en un día de 77 mil 299 el jueves pasado.

En ese sentido, Donald Trump agregó que Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, era “un poco alarmista”.