Trump no ha sido exonerado: Mueller

Ciudad de México.- El exfiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, confirmó en su comparecencia ante el Congreso que el presidente de EU, Donald Trump, no ha sido exonerado por el caso.

En tanto, la bancada demócrata espera que las revelaciones en la audiencia sirvan para debilitar la campaña de reelección del mandatario.

Mueller confirmó que no exoneró a Trump en su investigación de dos años, luego que el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, cuestionara al exfiscal especial.

"El presidente ha afirmado repetidamente que su informe encontró que no hubo obstrucción y que lo exoneró por completo. Pero eso no es lo que dice su informe, ¿verdad?", cuestionó Nadler.

"Correcto, eso no lo dice mi informe", contestó Mueller.

Asimismo, el exdirector del FBI señaló que él y su equipo intentaron sin éxito durante más de un año realizar una entrevista con Trump y su equipo, quienes se rehusaron en múltiples ocasiones.

Por otra parte, Mueller aclaró ante el Congreso que su testimonio sería "necesariamente limitado" debido a ciertos límites de seguridad aplicados por parte de del Departamento de Justicia para cumplir con las reglas de tribunales u órdenes judiciales que limitan la divulgación de información para proteger la imparcialidad de los procedimientos.

"De acuerdo con la política del Departamento de Justicia de larga data, sería inapropiado para mi comentar de cualquier manera que pueda afectar un asunto en curso", aseguró el exfiscal especial.

También señaló que no podrá responder preguntas sobre ciertas áreas, pues estas aún no son de interés público, como la apertura de la investigación de Rusia por parte del FBI.

"Estos asuntos son objeto de una revisión continua por parte del Departamento", dijo.

"No tengo la intención de resumir o describir los resultados de nuestro trabajo de manera diferente en el curso de mi testimonio de hoy".

Esta es la primera aparición de Mueller en el Capitolio desde que concluyó su investigación de dos años sobre la influencia de Rusia en las elecciones de 2016 y en las que no encontró colusión por parte de Trump y su equipo.

La audiencia se produce en un momento de profundas divisiones en el Congreso y el país, y plantean serias dudas sobre si Mueller cambiará su opinión y el de su reporte oficial sobre la investigación.

Mueller adelantó que no se desviaría más allá de lo ya revelado en el documento de más de 400 páginas.

Desde primera hora de la mañana, Trump arremetió en su cuenta de Twitter contra el otrora director del FBI.

"¿Entonces los demócratas y otros pueden ilegalmente fabricar un crimen e intentar acusar a un Presidente muy inocente, y cuando él lucha contra este ataque ilegal y traicionero en nuestro país lo llaman obstrucción? ¡Incorrecto! ¿Por qué no investigó Robert Mueller a los investigadores?", escribió el Mandatario.

Con información de AP.