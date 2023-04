Trump queda bajo arresto en Nueva York

New York.- En un juicio sin precedentes, el expresidente estadounidense Donald Trump y su equipo legal comparecen este martes ante la Corte de Nueva York para responder a los cargos penales en su contra.

Trump llegó al Tribunal Penal de Manhattan en medio de una fuerte presencia policial y grupos de manifestantes que se reunieron frente a la institución judicial para expresar su apoyo al exinquilino de la Casa Blanca.

Antes de que tuviera lugar la lectura de cargos, Trump había sido puesto bajo arresto y custodia policial. Se espera que se le tomen las huellas dactilares como parte de la detención, aunque aún no está claro si se le sacará la foto policial. A continuación, lo llevarán a una sala del tribunal, donde será procesado. No se espera que Trump sea esposado, ya que permanecerá con la custodia permanente de las fuerzas del orden.

En todo momento, Trump estará acompañado por el Servicio Secreto. Su detención ha sido procesada en la Oficina del Fiscal del Distrito, que se encuentra en el mismo edificio del juzgado, adonde será llevado a través de pasillos secretos. El político tendrá que caminar por un corredor público solo hasta la sala del tribunal donde será procesado.

Según la ley de Nueva York, Trump no tendrá que pagar fianza porque está acusado de delitos no violentos. Se prevé que luego de comparecer ante el tribunal, regrese a Florida y haga declaraciones el martes por la noche desde su residencia en Mar-a-Lago.

Se trata de la primera vez en la historia de Estados Unidos que una persona que ocupó el sillón presidencial enfrenta cargos penales. El propio Trump indicó que se trataba de un momento "surrealista". "Dirigiéndome a Manhattan, al Palacio de Justicia. Parece tan surreal - wow, me van a arrestar. No puedo creer que esto esté sucediendo en Estados Unidos", escribió el exmandatario en su red social Truth Social.

La defensa de Trump espera que la comparecencia ante el tribunal sea "estándar y de negocios" y no dure más de media hora. "Muchas de las preguntas no tienen respuesta. No sé cómo será, salvo que el ambiente será como el de un circo. Sin embargo, espero que la parte del juicio se desarrolle de manera normal y profesional. También espero que concluyamos la estancia (en el tribunal) en media hora", dijo Joe Tacopin, abogado del exmandatario.

"Salvo decir 'no culpable', no dirá ni una palabra, no debería decir ni una palabra. Lo que haga después es asunto suyo", indicó el abogado.

Según reportes, el exmandatario sería puesto bajo arresto este martes e informado de que ha sido acusado de 34 delitos graves por falsificación de registros comerciales. Sin embargo, se ha reiterado que a Trump no se le pondrán las esposas, ni se le meterá en una celda, ni se le hará una foto policial, procedimientos típicos incluso para los políticos, hasta que un juez se pronuncie sobre las condiciones previas al juicio.