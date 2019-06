Trump se molesta y culpa al otro partido por muerte de padre migrante y su bebé

Washington.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a los demócratas por la muerte de un padre migrante y su hija, cuyos cuerpos fueron fotografiados en las orillas del Río Bravo, luego que intentaran cruzar hacia Estados Unidos.

En un encuentro con periodistas en la Casa Blanca, el Mandatario aseguró que las imágenes de los migrantes originarios de El Salvador lo había molestado y dijo que las muertes se podrían haber evitado.

"Lo odio", dijo Trump tras ser cuestionado sobre la imagen, según el diario The Washington Post.

"Se que podría detenerse de inmediato si los demócratas cambian la ley (...) Y luego ese padre, que probablemente era un tipo maravilloso, con su hija... cosas así no sucederían", aseguró

Trump criticó a la bancada demócrata por no aprobar una legislación que, afirmó, impediría que la gente intentara hacer el viaje.

"Pueden (los demócratas) cambiarlo muy fácilmente para que la gente no suba y la gente no muera", aseguró.

Las imágenes tomadas en las orillas del Río Bravo, Oscar Alberto Martínez Ramírez, de 25 años, y su hija Valeria, de casi 2 años, intentaba cruzar a EU para escapar de la situación de pobreza en El Salvador.