Trump visita Reino Unido; insulta a alcalde de Londres

Londres.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este lunes a Londres para iniciar una visita de Estado de tres días al Reino Unido, donde fue recibido por la reina Isabel II y también se reunirá con la primera ministra británica, Theresa May.

El avión presidencial, el Air Force One, aterrizó a las 07.55 GMT en el aeropuerto londinense de Stansted, donde Trump, acompañado por la primera dama, Melania Trump, fueron saludados al pie de la escalerilla por el ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, y el embajador estadunidense en el Reino Unido, Woody Johnson.

Trump y Hunt conversaron unos breves minutos mientras la primera dama, que iba con gafas y traje falda de color azul, acompañado por una blusa blanca, azul y roja, era saludada por el embajador.

Desde el aeropuerto, el presidente abordó un helicóptero de la fuerza aérea de Estados Unidos para llevarlo hasta Winfield House, la residencia del embajador estadunidense en Regent's Park.

Posteriormente, con toda la pompa que rodea la visita, la reina Isabel II, de 93 años, dio la bienvenida oficial al presidente en el palacio de Buckingham, donde esta anoche habrá un banquete de Estado en el que ambos pronunciarán discursos.

Como marca la tradición, la Real Artillería a Caballo del Rey disparó 82 salvas de cañón desde Green Park, mientras que en la Torre de Londres la Honorable Compañía de Artillería disparó 103, más cañonazos de lo habitual al recordarse la coronación de Isabel II (2 de junio de 1953) y dar la bienvenida al mandatario estadunidense.





Una vez completado los honores de rigor en el palacio, la soberana ofreció a Trump y a la primera dama un almuerzo en la residencia real, para después acudir juntos a la Galería del palacio para ver una exhibición con objetos de la Colección Real que son de relevancia histórica para Estados Unidos.

Esta tarde, el presidente y su esposa tomarán el té con el príncipe Carlos, heredero de la corona, y su esposa, Camilla, duquesa de Cornualles, en la residencia de Clarence House.

También hoy, Trump depositará una ofrenda floral ante la tumba del soldado desconocido en la Abadía de Westminster.

El martes será el día más político de la visita de Estado ya que Trump celebrará una reunión y un almuerzo con la primera ministra Theresa May en la residencia oficial londinense del 10 de Downing Street, tras lo cual ofrecerán ambos una rueda de prensa.

Entrometido y grosero





El mandatario de Estados Unidos ha roto la tradición diplomática de no interferir en los asuntos internos de un país al pronunciarse este fin de semana sobre el Brexit y la próxima elección del nuevo líder del Partido Conservador y primer ministro británico.

Además, poco antes de aterrizar en suelo británico, el gobernante arremetió en Twitter contra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, a quien llamó "perdedor" y al que comparó con el "tonto e incompetente" edil de Nueva York, Bill de Blasio.





Se mire por donde se mire, Sadiq Khan ha hecho un trabajo terrible como alcalde de Londres, ha sido 'desagradable' con el presidente de Estados Unidos, de lejos el aliado más importante del Reino Unido", escribió Trump.









[email protected], who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junio de 2019





Agregó en ese mismo mensaje que el político laborista "es un perdedor que debería centrarse en la delincuencia de Londres, no en mí..."





Khan me recuerda muchísimo a nuestro muy tonto e incompetente alcalde de Nueva York (Bill) de Blasio, que también ha hecho un trabajo terrible, solo que es la mitad de alto. En cualquier circunstancia, tengo ganas de ser un gran amigo del Reino Unido, y tengo muchas ganas de esta visita", apuntó en otro tuit.









....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junio de 2019









En respuesta a esos insultos, un portavoz del alcalde británico afirmó que "esto es mucho más grave que unos insultos infantiles que deberían estar por debajo del presidente de Estados Unidos".

Esa misma fuente recordó que "Sadiq representa los valores progresistas de Londres y de nuestro país" y apuntó que Trump es "el ejemplo más indignante de una creciente amenaza de la extrema derecha por todo el planeta, que está poniendo en riesgo los valores básicos que han definido nuestras democracias liberales durante más de 70 años".

El pasado domingo, en un artículo divulgado por el dominical The Observer, el alcalde de Londres había comparado el lenguaje utilizado por el mandatario estadounidense para movilizar a sus seguidores con el de "los fascistas del siglo XX".

Khan criticó los honores con que Trump está siendo recibido en el Reino Unido, donde se reunirá con la reina Isabel II y la primera ministra británica, la conservadora Theresa May.

Por otra parte, en una entrevista con el dominical The Sunday Times, Trump señaló que el Reino Unido debería estar preparado para salir de la Unión Europea (UE) sin acuerdo e incorporar al político antieuropeo y antiinmigración Nigel Farage en las negociaciones del Brexit.

Además, Trump manifestó abiertamente su apoyo al exministro de Exteriores Boris Johnson como nuevo líder conservador al afirmar que sería un "excelente" primer ministro británico.

El último día de la visita -el día 5-, estará marcado por la ceremonia para conmemorar el aniversario del 75 aniversario del Desembarco y de la Batalla de Normandía que se celebrará en Portsmouth (sur de Inglaterra), a la que asistirá Trump e Isabel II.