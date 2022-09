Trump y MAGA republicanos son amenaza para EU: Biden

Reforma

Donald Trump y los republicanos que apoyan su ideología extremista son una amenaza para Estados Unidos, advirtió el Presidente Joe Biden en un discurso en Filadelfia, Pensilvania, entidad que podría resultar clave en los comicios intermedios de noviembre.

El Mandatario demócrata advirtió que la democracia está bajo ataque y que mucho de lo que está pasando en el país actualmente no es normal.

"Trump y otros republicanos representan el extremismo que amenaza a nuestro país", sostuvo.

Biden señaló a los MAGA republicanos, en referencia al eslogan de Trump "Make America Great Again". Si bien dijo que no todos los republicanos son de ideología extremista, advirtió que hoy en día el Partido Republicano está dominado por Trump y los MAGA republicanos.

"Y esa es una amenaza para el país", subrayó.

"Los MAGA republicanos no respetan la Constitución, no creen en el Estado de Derecho, se rehúsan a aceptar los resultados de una elección libre, y socavan la democracia".

Biden señaló que esas personas ven a la turba de trumpistas que irrumpió el 6 de enero de 2021 en el Capitolio como "patriotas". Pero, recordó, ellos trataron de anular el voto de 81 millones de estadounidenses, en referencia a los votos que recibió y con los cuales venció a Trump en la elección de 2020.

"No soy un Presidente del EU azul (color de los demócratas) o del EU rojo (color de los republicanos), sino de todo EU. Y es mi deber decir la verdad sin importar lo dolorosa que sea", indicó.

Biden afirmó que "respetables conservadores" han llamado a Trump y a los extremistas MAGA como una amenaza a la democracia y presente de EU, pero aseguró que "no somos impotentes ante estas amenazas y no nos quedaremos parados mientras atacan la democracia".

"Son más los que rechazan la ideología extremista MAGA que los que la aceptan", lanzó.

Llamando al voto para los próximos comicios, el Presidente estadounidense dijo que EU está en un punto de inflexión y que debe elegir entre si avanzar o retroceder.

"Los republicanos MAGA abrazan la ira, no viven en la luz de la verdad sino en la sombra de las mentiras, pero juntos podemos elegir un mejor camino", exhortó.

"Esta es una nación que honra su Constitución, no que la rechaza; que honra la voluntad del pueblo, que no la niega. Esta es una nación que rechaza el uso de la violencia como herramienta política. Nosotros no alentamos la violencia".

Biden llamó a defender unidos la democracia.

"Creíamos que la democracia en EU estaba garantizada pero no, la tenemos que defender", subrayó.

"Le pido a nuestra nación unirse detrás del objetivo de defender la democracia sin importar la ideología. Necesitamos estar comprometidos a salvar la democracia. Los MAGA republicanos están comprometidos a destrozar la democracia".

Biden también llamó a rechazar la violencia como herramienta política. Recordó cómo la turba trumpista atacó a policías el 6 de enero de 2021 en el Capitolio, y cómo agentes del FBI están siendo amenazados actualmente, tras la redada a la residencia de Trump en Mar-A-Lago.

"Esto es incendiario, es peligroso, va en contra del Estado de Derecho, y debemos decir que esto no es lo que somos", insistió.

"No podemos ser proinsurrección y proEstadosUnidos. Necesitamos rechazar la violencia política con toda convicción, aceptar los resultados de elecciones libres y justas".

A casi dos meses de las elecciones intermedias, el Presidente advirtió que la democracia no puede sobrevivir cuando si no se gana se acusa fraude, como lo hacen los MAGA republicanos.

"No puedes amar a tu país sólo cuando ganas. La democracia estadounidense sólo funciona si eliges respetar el Estado de Derecho, si respetamos las legítimas diferencias políticas. No toleraré que quieran robar resultados. Voy a defender la democracia y pido a todo estadounidense sumarse", exhortó.