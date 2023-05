Ucrania: 'Entre el Miedo y la Libertad'

Kiev, Ucrania.- Lástima que al Presidente López Obrador no le guste viajar fuera de México. Lástima que no tenga curiosidad o interés por entender lo que sucede en el mundo, porque le haría bien venir a Ucrania. Él que tanto habla de temas como "soberanía", "imperialismo" y "dignidad" vería cómo se dirimen aquí. No desde la comodidad de un Palacio, sino desde el miedo en una trinchera, o la ansiedad en un refugio subterráneo contra las bombas, o mirando un mapa, tratando de ver cómo recuperar el pedazo de la patria que te han arrebatado.

Es muy fácil opinar y predicar sobre lo que no se comprende, y para remontar esa limitación, nada como hablar con quienes se están jugando el pellejo en defensa de su país. Con Zelensky, con sobrevivientes de las ciudades que Rusia tomó, con quienes fueron arrestados y torturados, con comandantes que están pensando cómo ganar una guerra en la que tienen todo que perder, con activistas luchando para que su mensaje trasciende las fronteras. A eso fui: a explorar, a investigar, a dialogar, a contar la historia como la estoy viviendo, de cerca y de manera personal.

Hay tantas maneras de contar lo que se juega en Ucrania. Una guerra cuyo desenlace -incierto e impredecible- va mucho más allá de lo que ocurre entre el invasor y el invadido. Un microcosmos del efecto que tiene la propaganda, la desinformación y la influencia rusa a nivel global, y cómo ha llevado a que muchos opten por la falsa neutralidad. Un campo de batalla donde se están inaugurando nuevas formas de pelear, con armas cada vez más sofisticadas, y con drones caseros armados por jóvenes en el garage de su casa. Un liderazgo inspirador imprevisto, encarnado en un cómico convertido en avatar de quienes no están dispuestos a agachar la cabeza. Y luego, las historias de héroes cotidianos, grandes y pequeños -abogados, activistas, documentalistas, estrategas militares, y tantos más- con los que no he parado de hablar desde hace tres días. Todos, todas, tienen algo en común: nadie duerme. En Kyiv no se duerme porque Rusia envía drones y misiles por las noches, con el objetivo de minar la moral, bajar el ánimo, dejar a la población exhausta.

Pero están lejos de lograr esa meta, porque lo que se respira aquí, en la calle, en las oficinas, en entrevista tras entrevista, es desafío. Resiliencia. Orgullo. Unidad. La expectativa desatada por una contra-ofensiva anunciada, que probablemente comenzará pronto. Ucrania ha sorprendido al mundo por su capacidad de aguantar, resistir y pelear con menos armamento pero más inteligencia. Ahora, la mirada de sus aliados -tanto los convencidos como los ambivalentes- está puesta en las próximas semanas, en los próximos meses. Para los líderes ucranianos, una victoria tendría que incluir la salida rusa de todo el territorio, incluido Crimea. Tendría que contemplar un andamiaje de seguridad estable, garantizado por la entrada de Ucrania a la OTAN. Y tendría que abarcar el juicio a Putin y sus colaboradores, vía un tribunal internacional donde fueran juzgados por una guerra de agresión contra un país soberano, o a través de una condena por crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional. Nada más, nada menos.

Pero abundan los imponderables, las preguntas para las cuales no hay respuestas claras. Si Ucrania podrá ganar cuando aún espera el armamento prometido. Si podrá obligar a Putin a retirarse sin atacar blancos militares dentro de Rusia. Si el ejército ucraniano logrará entrenar velozmente a sus pilotos para operar los F16s, sin los cuales una ofensiva exitosa se vuelve remota. Si Ucrania logrará convencer al número necesario de países para que acepten su ingreso a la OTAN.

Pero lo que anima cada discusión de este tipo -y he participado en más de 20 desde que llegué- es una convicción ardiente de estar librando lo que el filósofo Michael Walzer llamó "una guerra justa". Una guerra impuesta por un invasor que ha inundado al mundo de propaganda y desinformación, para justificar la violación de tratados internacionales, la violación de la Convención de Ginebra, la violación de normas establecidas y protegidas para no revivir la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Para no regresar a lo que pensábamos superado y que Rusia ha resucitado: la oscuridad del mediodía, nombrada así por el novelista Arthur Koestler.

Zelensky lo expresó de manera contundente en una entrevista publicada en The Atlantic: "En Ucrania se expresa una elección para el mundo: la opción entre el miedo o la libertad". Por eso, en Ucrania ahora hay una claridad moral difícil de encontrar en otras latitudes, en otros países obligados a elegir entre múltiples tonos de gris oscuro. Aquí no se negocian treguas, no se vive bajo la bandera rusa, no se sacrifica la democracia, no se para de pelear, y no se duerme.