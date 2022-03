Ucrania registra 227 civiles muertos y unos 525 heridos, dice ONU

Agencias

Ucrania.- La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo el miércoles que hasta la medianoche del 1 de marzo había confirmado que 227 civiles habían muerto y 525 habían resultado heridos en Ucrania durante la guerra con Rusia.

La mayoría de estas víctimas fueron causadas por el uso de armas explosivas con una amplia área de impacto, incluyendo bombardeos de artillería pesada y sistemas de cohetes multilanzamiento, y ataques aéreos", dijo en un comunicado emitido una semana después del inicio de la invasión rusa.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que creía que el número real de víctimas era "considerablemente mayor", especialmente en el territorio controlado por el Gobierno en los últimos días, debido a los retrasos en las informaciones desde algunas zonas donde hay intensas hostilidades.

Ucrania dice que no capitulará

Ucrania afirmó este domingo que no capitulará en las negociaciones previstas con Rusia tras el cuarto día de invasión y la amenaza del presidente Vladimir Putin que ordenó colocar las "fuerzas de disuasión" nucleares en alerta.

La reunión, "sin condiciones previas" según Kiev, debía tener lugar en la frontera con Bielorrusia. Antes de ella, el canciller de Ucrania, Dmitro Kuleba, advirtió: "No nos rendiremos, no capitularemos, no cederemos un solo palmo de nuestro territorio".

"Digo las cosas claramente, como siempre: no creo que dé resultado" pero "tenemos que intentarlo", declaró por su parte el presidente Volodimir Zelenski en un video.

Ante los envíos de ayuda y armamento para Ucrania y las sanciones decretadas contra Rusia por varios países occidentales, Putin ordenó al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan las fuerzas de disuasión nucleares del ejército "en alerta".