Un año después del primer informe de Covid en Wuhan, la OMS tiene esperanza en vacunas

/ Fila de personas que esperan vacunarse contra el Covid en Florida

Washington— El 31 de diciembre de 2019, llegaron los primeros informes: el gobierno chino dijo que estaba "monitoreando de cerca" un grupo de misteriosos casos de neumonía en Wuhan, una ciudad en la provincia de Hubei. Marcó los susurros iniciales de la pandemia de coronavirus, publicó The Washington Post.

Un año después, la Organización Mundial de la Salud dice que hay motivos para una "gran esperanza".

La pandemia "desencadenó la respuesta más rápida y de mayor alcance a una emergencia sanitaria mundial en la historia de la humanidad", dijo el miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado en video que marca el aniversario de los primeros casos notificados y mira hacia el nuevo año. Aplaudió una "movilización incomparable de la ciencia".

El sentimiento optimista contrastaba con los comentarios de la organización a principios de esta semana advirtiendo que el Covid-19 "no era necesariamente lo más grave".

En diciembre, los países comenzaron a dar luz verde a las vacunas, desarrolladas a una velocidad récord. Gran Bretaña se convirtió el miércoles en la primera nación en aprobar la vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca, mientras se enfrenta a una nueva variante más infecciosa del virus.

"Las vacunas ofrecen una gran esperanza de cambiar el rumbo de la pandemia", dijo Tedros. Instó al mundo a centrarse en la equidad en su distribución. “Debemos asegurarnos de que todas las personas en riesgo en todas partes, no solo en los países que pueden pagar las vacunas, estén inmunizadas”.

Covax, la iniciativa vinculada a la OMS que tiene como objetivo la distribución equitativa de las vacunas, ha obtenido 2 mil millones de dosis de candidatos a vacunas, pero los expertos en salud advierten que podría tomar hasta 2024 para que algunos países de ingresos bajos y medianos vean campañas de inoculación sólidas.

Si bien hoy se cumple un año desde que surgieron los primeros informes de infecciones por coronavirus, los científicos han teorizado que el virus se estaba propagando por todo el mundo en noviembre de 2019.

El gobierno chino ha bloqueado en gran medida el impulso para rastrear el origen del virus. The Associated Press informó que los científicos se han visto obstaculizados en sus esfuerzos, con muestras confiscadas por el gobierno, que promueve activamente afirmaciones no probadas de que el virus se originó fuera de China.