Una historia de Halloween: choca con un ciervo y la encuentan empapada en sangre

Sidney Wolfe estaba cubierta de sangre. La tenía en su largo cabello castaño y le manchó la cara y los brazos. Empapó la mayor parte de su vestido blanco hasta el suelo, convirtiendo la tela en un carmesí oscuro.

Así se veía la joven de 20 años cuando fue encontrada al volante de su Toyota Corolla por un automovilista que transitaba por el sitio y posteriormente por los rescatistas, en un tramo de carretera en el sur de Ohio, poco antes de la 1 de la madrugada del sábado pasado, lo que llevó a los médicos a prepararse para lo peor.

“Todos los que llegaron por primera vez pensaron que estaba muerta”, escribió Wolfe, una estudiante de contabilidad en la Universidad Marshall en Virginia Occidental, esta semana, al compartir fotos de su auto destrozado y una selfie espeluznante de ella ensangrentada.

Pero Wolfe no sólo estaba muy viva después de golpear a un gran ciervo que saltó frente a su automóvil, sino que estaba completamente ilesa, salvo por un pequeño hematoma en la pierna. Las abundantes cantidades de sangre, que inicialmente habían alarmado a los rescatistas, entre ellos un buen samaritano que se detuvo para ayudar, en realidad eran maquillaje: Wolfe estaba vestida como Carrie White, el personaje principal de la novela de terror de 1974, de Stephen King, Carrie.

El mensaje de la joven hallada en su automóvil en su cuenta de Twitter

“Me preguntaban una y otra vez si quería asistencia médica y yo decía: ‘No, estoy bien’”, dijo Wolfe a The Washington Post el jueves por la noche. “Una vez que recuperé la conciencia y me tranquilicé, me di cuenta de que, de hecho, no estaba herida y que estaba en una situación realmente irónica”.

La saga, que Wolfe describió en un hilo de Twitter que ha acumulado cientos de miles de Me gusta, comenzó la semana pasada cuando se puso el disfraz salpicado de sangre para anunciar una producción de Carrie: The Musical presentada por Paramount Arts, en en centro de Ashland, Kentucky.

Antes de la noche de inauguración del show de Halloween, un grupo de actores visitó casas embrujadas en el estado para promocionar el musical. Pero la persona elegida como Carrie no pudo llegar a una casa embrujada en la zona rural de Kentucky el 25 de octubre, por lo que Wolfe intervino en su lugar.

Cuando se fue y se dirigió a casa esa noche, Wolfe dijo que no se preocupaba mucho por su espantoso aspecto.

“Estábamos en el campamento de una casa encantada en el medio de la nada en Kentucky”, dijo a The Post. “No estaba en condiciones de poder ducharme, y no pensé en nada”.

Luego, unos 15 minutos después, en el viaje de Wolfe al campus de Marshall Huntington, en Virginia Occidental, un ciervo saltó directamente al camino mientras ella iba en su automóvil. En el momento del impacto, Wolfe dijo que viajaba alrededor a 88 km por hora (55 millas).

Las fotos de su automóvil, después del accidente, muestran un sedán blanco con el capó gravemente abollado y casi doblado por la mitad, dejando al descubierto partes del motor. El cuerpo del venado fue encontrado en la carretera varios metros detrás del auto, dijo Wolfe.

“Inmediatamente después, estaba en estado de shock”, dijo Wolfe. “Vi un venado en el aire golpear mi auto, así que pensé, ‘Oh, Dios mío, esto es impactante’. Pero luego me di cuenta, ‘Santo cielo, estoy de pies a cabeza vestida con sangre de fantasía. Van a enloquecer’”.





Ella tenía razón.

El hombre que se detuvo para ayudar a Wolfe, se apresuró a pedir ayuda en el momento en que la vio.

“Recuerdo su rostro y se veía horrorizado”, dijo la joven, señalando que había intentado explicar, inútilmente, que solo era maquillaje y que estaba bien.

Wolfe dijo que ella también trató de advertir a los rescatistas cuando llamó al 911. En una grabación de la llamada publicada por Inside Edition, se puede escuchar a una persona identificada como Wolfe diciéndole al despachador: “Estoy con maquillaje de Halloween, así que parece que tengo sangre en mí. Es sangre falsa, así que no quiero que las ambulancias se vuelvan locas".

Eso no impidió que “todo el escuadrón”, tres ambulancias y dos camiones de bomberos, llegaran a la escena, dijo Wolfe.

Mientras que los primeros en responder quedaron conmocionados y "sorprendidos" por la visión sangrienta que encontraron, Wolfe dijo que rápidamente pudo arreglar las cosas.

“Después de que tuve la oportunidad de explicar que era maquillaje de Carrie, pensaron que era gracioso”, dijo. “Fueron absolutamente maravillosos. No podrían haberlo manejado mejor ”.

Los oficiales de policía que llegaron más tarde, estaban igualmente confundidos cuando vieron a Wolfe con manchas de sangre y todo, felizmente charlando y bromeando con los rescatistas

“¿Vamos a ignorar que esta chica está derramando sangre y necesita asistencia médica?”, dijo uno de los oficiales que citó luego Wolfe.

El lunes, Wolfe, por consejo de un amigo, decidió lanzar un breve tweet que documenta la extraña experiencia. Solo el venado se había lastimado, por lo que lo que pudo haber sido un momento trágico ahora era una historia divertida, justo a tiempo para Halloween, dijo la joven.

A la mañana siguiente, su tweet había recibido más de 200,000 me gusta, y seguían llegando. A principios del viernes, el tweet se estaba acercando a 400,000 me gusta y tenía poco más de 74,000 retweets. Wolfe dijo que una revisión reciente de sus impresiones en Twitter indicó que al menos 20 millones de personas habían visto la publicación.

“Mi superlativo mayor era más probable que fuera famoso y es irónico que así es como me hice famosa”, dijo riendo. “Todos pensaron que sería como, ‘Oh, en Broadway, cantando’, y ahora es, ‘Oh, ella se vistió como Carrie y se metió en un accidente’”.

Wolfe agregó que los usuarios de las redes sociales ahora han coronado su "Miss Halloween 2019".

Algunos en Twitter incluso se inspiraron para compartir cómo sus propios disfraces también provocaron pánico involuntario.

“Tenía la garganta falsa y la gente pensaba que estaba muerta [porque] me desmayé por un segundo”, tuiteó una persona.

Otra usuaria tuiteó que una vez estaba en un disfraz de zombie cuando un taxi la golpeó, causando que el conductor que se asustara al verla.

El jueves por la noche, Wolfe dijo que originalmente planeó vestirse como Daphne de “Scooby Doo” este año, pero decidió ir como “Carrie viral”. En cuanto a los futuros Halloweens, cree que será difícil de superar.

“Tendré que disfrazarme de los personajes de Stephen King y meterme en ruinas cada Halloween para poder seguir el ritmo”, concluyó.





