Una probadita para Texas del eclipse solar del próximo año

The New York Times / Rao comentó que unos factores harán que el eclipse total de abril será “extra especial”

The New York Times

Estados Unidos.- El sol de Texas pareció demasiado dominante para permitir que la luna lo cubriera.

Los cielos no cedieron completamente a la oscuridad mientras observaba el eclipse anular en la población Hill Country de Bandera el sábado, aunque en lugar de eso tenía un ligero tono azul grisáceo.

En lugar del acostumbrado fresco que ocurre con la totalidad del eclipse, el aire retuvo cierta tibieza.

Distraído por las sombras de las hojas de los árboles, durante un momento no me di cuenta de lo que estaba sucediendo arriba hasta que una exclamación de los espectadores afuera del Museo Bandera de Historia Natural me hizo voltear hacia arriba --- protegiendo adecuadamente mis ojos vi que la luna se colocó frente al sol, un disco negro rodeó el delgado y simétrico aro de luz que define un eclipse anular.

Fue encantador, pero sentí que quería más.

Esa sobreabundancia de luz fue el resultado de una luna que se encontraba en el punto más lejano de la Tierra y demasiado lejos de nosotros para cubrir totalmente el sol.

“No hay comparación entre lo que vimos este sábado y lo que vamos a ver el próximo mes de abril”, comentó Joseph Rao, experto invitado del Planetario Hayden de la Ciudad de Nueva York, refiriéndose al eclipse solar total que se verá en Estados Unidos el 8 de abril.

“En el caso de un eclipse total, el sistema solar nos agarra del cuello y nos dice “mira esto””.

En Estados Unidos, el trayecto que tendrá el eclipse total del próximo año abarcará desde Texas a Maine, apareciendo en 11 estados a lo largo del camino, incluyendo Arkansas, Indiana y Nueva York.

Rao comentó que unos factores harán que el eclipse total de abril será “extra especial”.

La luna estará en su punto más cercano a la Tierra, asi que la sombra que arroje será en promedio de 123 millas de ancho y 50 millas de largo más que en el eclipse del 2017.

En varios lugares, la totalidad será de hasta 4 minutos y 30 segundos, mientras que en la mayoría de los eclipses, la totalidad dura en promedio de uno a dos minutos.