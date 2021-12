Urge EU vacunar a niños para evitar hospitalización

Reforma

Washington.- Las autoridades de salud Estados Unidos urgieron este miércoles vacunar contra el Covid-19 a los niños, en momentos en que el país está viendo un mayor número de menores en los hospitales, a medida que se extiende la variante Ómicron.

De acuerdo con un reporte de NBC, las hospitalizaciones por Covid de menores han aumentado un 52 por ciento en el último mes, de mil 270 el 29 de noviembre, a mil 933 menores hospitalizados a inicios de esta semana.

En Estados Unidos está aprobada la vacunación para los mayores de cinco años con la fórmula de Pfizer.

"La mayoría de esos niños aún no están vacunados", dijo Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) a MSNBC sobre las hospitalizaciones. "Así que el mensaje aquí es: vacunar a los niños".

Consultada en CNN sobre cuándo podrían recibir el refuerzo los niños de entre 12 y 15 años, la directora de los CDC dijo: "La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) está estudiando eso ahora mismo. Por supuesto, los CDC actuarán con rapidez en cuanto tengamos noticias suyas, y espero que sea en los próximos días o semanas".

Sin embargo, no quedó claro de inmediato si Pfizer Inc y su socio BioNTech SE -los únicos fabricantes cuya vacuna contra el Covid-19 está aprobada para niños- han solicitado formalmente la aprobación de la FDA para un refuerzo entre los 12 y los 15 años. Representantes de Pfizer y de la FDA no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La tercera dosis de refuerzo está aprobada para los niños de 16 y 17 años y para todos los adultos en Estados Unidos. No hay ninguna vacuna aprobada para los menores de 5 años y Walensky dijo que no espera que haya avances pronto.

"Las empresas y los fabricantes están trabajando para obtener datos sobre los niños menores de 5 años. Eso no ocurrirá en el próximo mes", dijo a CNN.

Walensky habló en medio de preocupaciones de que el regreso de los niños estadounidenses a la escuela la próxima semana después de las vacaciones puede propagar aún más las infecciones, que ya se encuentran en niveles récord.

Diciembre es una época común del año para que los niños sean admitidos en el hospital, según Walensky, quien agregó que la mayoría de los niños afectados actualmente buscan atención médica por razones distintas al Covid, e incidentalmente, dan positivo al ingreso. La mayoría de los niños no necesitan tratamiento en las unidades de cuidados intensivos, dijo Walensky.