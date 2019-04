Urge UE a aprobar acuerdo de May

Bruselas, Bélgica.- Si Reino Unido desea alguna vez una salida ordenada de la Unión Europea, debe aprobar el acuerdo de retirada negociado con el bloque, advirtió el martes Michel Barnier, su principal negociador de Brexit.

Hasta la fecha, el Parlamento británico ya ha rechazado el acuerdo tres veces por márgenes que varían de históricos a fuertes, aunque la Primera Ministra Theresa May se está preparando para otra oportunidad, quizás el viernes.

Incluso si Gran Bretaña solicita una extensión prolongada del Artículo 50, dijo Barnier, el acuerdo de retiro no se volverá a abrir, y las negociaciones sobre la futura relación del país con la Unión Europea no podrán tener lugar legalmente hasta que Gran Bretaña ya no sea miembro.

Al no haber logrado un gran avance el lunes, un grupo de legisladores de diversos partidos planearon el martes una nueva estrategia para intentar evitar el riesgo creciente de un Brexit sin acuerdo.

Si se aprueba en una votación que se espera que tenga lugar el jueves, la medida introducida por un miembro laborista, Yvette Cooper, requerirá que May solicite otra demora.

Pero la legislación propuesta, que probablemente será discutida el miércoles, no especifica lo que el tiempo extra lograría, por lo que no está claro si tal solicitud dejará satisfechos a los líderes de la UE.

Han dicho que Gran Bretaña podría obtener otra extensión solo si tiene una nueva estrategia, como la celebración de una elección general o un segundo referéndum, y si acepta participar en las elecciones europeas de mayo.

El Gabinete sostuvo dos reuniones el martes, ya que May intentó encontrar una salida a la crisis. Aunque dijo que quería evitar irse sin un acuerdo y señaló que el Parlamento intentaría detenerlo, la oficina de la Primera Ministra también dijo que una salida sin acuerdo era el escenario por defecto si no había acuerdo.

May probablemente intentará usar las amenazas gemelas de una extensión larga y una salida sin acuerdo acuerdo para tratar de forzar su trato.

Pero no está claro si el orador de la Cámara de los Comunes, John Bercow, permitirá otra votación sobre un plan que ha sido rechazado, en diferentes formas, en tres ocasiones.

Gran Bretaña también podría irse sin un acuerdo, lo que, según Barnier, es "día tras día más probable". Insistió en que la Unión Europea estaba preparada para este escenario.