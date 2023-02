Urgen a Trudeau fortalecer medidas antimigratorias

Quebec, Canadá.- El Primer Ministro Justin Trudeau enfrenta llamados para fortalecer los controles fronterizos de Canadá a medida que la política de apertura del país a la migración empeora la escasez de viviendas.

El premier de Quebec, Francois Legault, dijo que es hora de que Trudeau reconsidere su mensaje de bienvenida a los posibles recién llegados. La segunda provincia más poblada de Canadá ha visto un aumento reciente de solicitantes de asilo que ingresan desde Estados Unidos en un cruce fronterizo irregular al sur de Montreal.

"Los servicios públicos no pueden encargarse de todos los recién llegados", afirmó Legault. "Hemos superado nuestra capacidad de acogida. Tenemos problemas con la vivienda, las plazas en las escuelas, el personal en los hospitales".

Legault mencionó un tuit que envió el Primer Ministro después de la toma de posesión de Donald Trump en enero de 2017, asegurando que Canadá siempre daría la bienvenida a quienes huyen de la persecución y la guerra. "Es hora de que Trudeau publique un nuevo tuit diciendo: no vengan", subrayó.

Ante la escasez de mano de obra y el envejecimiento de la población, Canadá planea dar la bienvenida a 465 mil nuevos residentes permanentes este año y aumentar el objetivo anual a medio millón para 2025. Las llegadas no permanentes, como los estudiantes extranjeros, aumentan aún más las cifras.

El crecimiento de la población resultante, que es el más rápido entre los países del Grupo de los Siete, está elevando los alquileres en las ciudades más grandes del país.

Aunque el Gobierno ha prometido duplicar el ritmo de construcción de viviendas, la demanda de alojamiento supera con creces la oferta. Los departamentos se han vuelto extremadamente difíciles de encontrar, con la tasa de vacantes en edificios de alquiler ahora por debajo del 2 por ciento, la más baja desde 2001.

Legault no está solo en sus críticas. El jefe de uno de los bancos más grandes de Canadá advirtió esta semana sobre posibles problemas sociales si las políticas de migración, vivienda y trabajo no se alinean mejor.

"Los nuevos canadienses quieren establecer una vida aquí, necesitan un techo sobre sus cabezas. Necesitamos acertar con esa política y no ondear la bandera diciendo, ¿no es genial que todos quieran venir a Canadá?, dijo Victor Dodig, director ejecutivo del Canadian Imperial Bank of Commerce, a una audiencia de negocios de Toronto el martes.

"Todo el ecosistema tiene que funcionar. Si no pueden conseguir una casa, si no pueden conseguir un médico, si tienen dificultades para conseguir un trabajo, eso no es tan bueno".