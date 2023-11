Usó Israel bombas de 2 mil libras en el ataque a Jabaliya: NYT

The New York Times

Israel utilizó al menos dos bombas de 2 mil libras durante un ataque aéreo el martes en Jabaliya, una densa zona al norte de la ciudad de Gaza, según los expertos y un análisis realizado por The New York Times de imágenes de satélite, fotos y vídeos.

Funcionarios hospitalarios dijeron que docenas de civiles murieron y cientos resultaron heridos en el ataque. Israel dijo que su objetivo era un comandante y combatientes de Hamás, así como la red de túneles subterráneos que Hamás, el grupo militante que controla Gaza, utiliza para ocultar armas y combatientes.

El uso por parte de Israel de este tipo de bombas, las segundas en importancia de su arsenal, no es infrecuente, y su tamaño suele ser el mayor que la mayoría de los ejércitos utilizan de forma habitual. Pueden utilizarse para atacar infraestructuras subterráneas, pero su despliegue en una zona densamente poblada como Jabaliya ha suscitado cuestiones de proporcionalidad: si los objetivos previstos por Israel justifican el número de víctimas civiles y la destrucción que causan sus ataques.

Las pruebas y los análisis muestran que el ejército israelí lanzó al menos dos bombas de 2 mil libras en el lugar. Dos cráteres de impacto tienen unos 12 metros de ancho (40 pies) - dimensiones consistentes con explosiones subterráneas que este tipo de arma produciría en suelo ligero y arenoso, según un estudio técnico de 2016 de Armament Research Services, una consultora de investigación de municiones.

Marc Garlasco, uno de los autores del estudio, dijo que las bombas podrían haber tenido "una espoleta de retardo", que retrasa la detonación hasta milisegundos después de la penetración en la superficie o en un edificio para que el poder destructivo de la explosión alcance mayor profundidad.

Las bombas suelen equiparse con kits de guiado denominados Municiones de Ataque Directo Conjunto, que las convierten de las denominadas bombas tontas en armas de precisión guiadas por GPS.

Garlasco, que trabaja como asesor militar para la organización holandesa PAX, dijo que no estaba claro, sólo por las imágenes, si las bombas estaban equipadas con ojivas rompe-búnkeres, que están diseñadas para perforar estructuras militares reforzadas. Pero el objetivo declarado públicamente por Israel era atacar a un dirigente de Hamás en un búnker subterráneo.

Sin acceso al lugar del ataque, The New York Times no pudo determinar si había túneles debajo.

La única bomba más grande en el arsenal de Israel es de 4500 a 5000 libras ( 2041 a 2267 kilos), según Jeremy Binnie, editor de Oriente Medio y África para la empresa de inteligencia de defensa Janes.

Ochenta y tres países, entre ellos Estados Unidos pero no Israel, han firmado un compromiso para abstenerse "según proceda, del uso de armas explosivas en zonas pobladas" debido a su probabilidad de dañar a civiles.

"El continuo bombardeo de Gaza por parte de Israel, incluido este ataque contra Jabaliya, multiplica esta preocupación", ha manifestado Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch.

El ejército israelí se ha negado a comentar el número y el tipo específico de armas que utilizó en Yabaliya. Sin embargo, sus mensajes públicos sobre los repetidos ataques de esta semana en Yabaliya han generado cierta confusión.

En las redes sociales, el ejército israelí afirmó que un vídeo del ataque mostraba la muerte del jefe de la Unidad de Misiles Antitanque de Hamás el miércoles. Pero The New York Times determinó que las imágenes en realidad captaban el ataque contra Jabaliya del martes, en el que Israel afirmó que había muerto otro comandante. El ejército se negó a comentar el motivo de la discrepancia.