Va al médico por dolor de cabeza; tenía horrible araña dentro

Ciudad de México





Una mujer en la India llegó de urgencia a un hospital en la provincia de Karnataka tras padecer fuertes dolores de cabeza y una ligera molestia en el oído.





Pero apenas los médicos comenzaron a revisarle cuando descubrieron una araña de tamaño medio salir caminado de su oreja, ¡qué miedo! .









De acuerdo con los informes, la señora identificada como Lekshmi, se quedó dormida por la tarde en su terraza y para cuando despertó sentía un terrible dolor de cabeza y un hormigueo en el oído. Si también has tenido estos síntomas, probablemente tengas migraña y así la puedes tratar.





Como cualquiera lo hubiera hecho, metió su dedo a la oreja, pero no sintió nada fuera de lo común, incluso pidió a su hija que la revisara pero tampoco encontró nada.









Fue hasta horas después que el dolor se volvió insoportable y acudió a un hospital de la zona. Allí los médicos alumbraron la oreja de la mujer y vieron al arácnido moviéndose dentro del canal auditivo hasta que salió.





“Estaba aterrorizada porque podía sentir el movimiento de una criatura en mi oído. El dolor agudo en mi oído me asfixiaba. No pude pensar en nada y me quedé petrificada cuando el médico confirmó la presencia de una araña en mi oído”.