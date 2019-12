Va EU por aranceles a Brasil y Argentina

Washington DC, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que restablecerá los aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Brasil y Argentina, sorprendiendo a las autoridades de ambos países sudamericanos, que buscaban explicaciones por la medida.

Las acciones de los mercados emergentes y el altamente sensible peso mexicano caían a mínimos de sesión tras el anuncio de Trump, que fue comunicado en un tuit temprano en la mañana que no aportó más detalles sobre las medidas previstas.

"Brasil y Argentina han efectuado una masiva devaluación de sus monedas, lo que no es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, con efecto inmediato, restableceré los Aranceles sobre todo el Acero y Aluminio enviado a Estados Unidos desde esos países", tuiteó Trump.

Estados Unidos había eximido de pagar impuestos a las importaciones argentinas y brasileñas de acero y aluminio en marzo del 2018, en momentos en que escalaba el conflicto comercial con China que hoy en día aún continúa.

El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un reconocido seguidor de Trump, dijo en una entrevista en una radio local que no cree que la decisión sea una represalia. No obstante, también mostró su esperanza de que Trump muestre compasión por la economía brasileña, dependiente de las materias primas.

"Voy a conversar con él para que no nos penalice con una sobretasa en el precio del aluminio", señaló. "Nuestra economía viene básicamente de las materias primas. Espero que entienda, que no nos penalice en lo que respecta a eso y tengo casi la certeza de que nos va a atender".

Mientras, el Ministro de Producción de Argentina, Dante Sica, consultado por Reuters dijo que no esperaban la decisión del Gobierno estadounidense, que afectará exportaciones argentinas que en lo que va del 2019 ya suman cerca de 700 millones de dólares.

"No hubo ninguna señal de que iba a haber un cambio en las condiciones comerciales", dijo Sica, agregando que había pedido conversar con el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross.

A su vez, un vocero de la Cancillería argentina dijo que la institución iniciará negociaciones con el Departamento de Estado estadounidense por la reinstalación de impuestos.