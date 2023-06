Va Trump ante la justicia por documentos clasificados

Agencia Reforma Agencia Reforma

Miami.- Donald Trump comparecerá ante un tribunal federal en Miami para enfrentar cargos penales por haber guardado ilegalmente documentos de seguridad nacional cuando dejó el cargo y haber mentido a los funcionarios que intentaron recuperarlos.

Trump será el primer ex Presidente que enfrenta a un juez por cargos federales. La ciudad de Miami se prepara para posibles protestas de multitudes que, según las autoridades, podrían ascender a decenas de miles.

Cientos de periodistas de todo el mundo se congregan frente al juzgado en el centro de Miami, donde el ex Presidente comparecerá este martes alrededor de las 13:00 horas (Tiempo Ciudad de México).

Las protestas estaban programadas para más tarde en el día por parte de los partidarios de Trump que han criticado los cargos por delitos graves, aunque la cantidad de seguidores y los que se oponen a él hasta el momento son una fracción de la multitud en comparación con los medios de comunicación.

Periodistas de China, Reino Unido, Australia, Francia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Alemania y Suiza se encontraban entre los cientos de reporteros que se reunieron en el juzgado. Algunos de ellos han pasado varios días acampados bajo el bochornoso calor.

No está claro si el público vería a Trump en el juzgado. Se espera que el ex Presidente entre y salga por un garaje subterráneo. No se permiten fotografías ni cámaras en la sala del tribunal.

La comparecencia incluirá una lectura de cargos y se pevé que Trump se declare inocente.

Un juez de instrucción, Jonathan Goodman, supervisará la audiencia. Los jueces magistrados generalmente manejan muchos de los aspectos rutinarios y procesales de los casos judiciales.

La jueza Aileen Cannon, designada por Trump, fue elegida para supervisar el juicio.