Van contra el 'Mayo' Zambada, 'El 'Mencho' y 'El JL', advierte republicano

Estados Unidos.- “A los carteles; Ismael Mayo Zambada García, Nemesio Oseguera Cervantes, Juan Pablo Ledesma y los demás ¡Ya se acabó su vacación!”, afirmó el republicano Dan Crenshaw, integrante de la Cámara de Representantes del Distrito 2 de Texas.

Desde El Paso, Texas habló sobre la protección de la frontera e ir por algunos de los delincuentes más buscados tanto en México como en Estados Unidos.

La amenaza la realizó en español para que los involucrados “entendieran” el mensaje.

Seguido de esto agregó que serán buscados y que no ignorarán los crímenes contra los Estados Unidos y acabarán con “su reino de terror”.

“Vendremos por su dinero, vendremos por sus mansiones y vendremos por su libertad. Ya no vamos a ignorar sus crímenes contra nuestro país y nuestros ciudadanos. Ya no se pueden esconder y ahora va a acabar su reino de terror”, destacó.

Dan Crenshaw presentó la “Ley de Declaración de Guerra a los Cárteles” ya que considera que los miembros del crimen organizado facilitan la crisis de inmigración llevando fentanilo a territorio estadounidense.

Esto ocurrió durante una visita que realizó en compañía de Kevin McCarthy, líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes que busca llegar a la presidencia de esta, lugar que dejó Nancy Pelosi hace algunos días.

Adicional a esto, McCarthy pidió la renuncia de Alejandro Mayorkas por su política fronteriza y de no realizar dicha acción buscará que se realice un juicio político en su contra.

Your free rein at the border is over. We will use every tool to hunt you down and punish you. pic.twitter.com/q5P9xdHebE

— Rep. Dan Crenshaw (@RepDanCrenshaw) November 23, 2022